Leisniger ziehen ihre Mannschaft zurück

Vor Beginn des ersten Spieltages in der Handball-Kreisliga Mittelsachsen reduziert sich die Anzahl der Mannschaften von acht auf sieben. Der SV Leisnig 90 hat seine zweite Mannschaft zurückgezogen. „Es war einfach ein personelles Problem. Uns standen zu wenig Spieler zur Verfügung“, begründete Sandra Reiche, Abteilungsleiterin Handball diesen Schritt.

So steht am Sonntag nur ein Spiel auf dem Programm. Beim VfB Blau-Gelb 21 Flöha ist der VfL Waldheim 54 II zu Gast. Ausgehend von der Vorsaison reisen die Waldheimer mit guten Aussichten nach Flöha. Der VfB war zuletzt keine Herausforderung, und wenn sich an der personellen Besetzung nicht viel geändert hat, dürfte das auch im neuen Spieljahr so sein. Wenn der VfL voll konzentriert aufspielt und den Gastgeber dabei nicht unterschätzt, dann sind die Aussichten für einen erfolgreichen Saisonstart auch real.

Die HSG Muldental 03 startet erst am 17. September mit dem Heimspiel gegen den amtierenden Meister TSV Fortschritt Mittweida II in die Saison. (DA/gro)

