Springreiten Leisniger zeigen sich in toller Form Die Reiter und Pferde des PSV holen in Dorfchemnitz und Grimma mehrere Siege.

© Symbolfoto: dpa

Zahlreiche Platzierungen haben Reiter des Pferdesportvereins Leisnig am Wochenende bei zwei Turnieren in der Region geholt.

In Grimma gewann Kristin Dietrich mit Liverpool eine Springprüfung der Klasse L. Bei einer Springprüfung der Klasse A** mit steigenden Anforderungen wurde Hannes Wüstner mit Philomena Zweiter. In einer weiteren Springprüfung der Klasse A** mit steigenden Anforderungen belegte Hanni Deckmann mit Alienna Platz zwei. Außerdem gewann dieses Reiterin-Pferd-Paar eine Springprüfung der Klasse A*.

Beim Reitturnier in Dorfchemnitz wurde Michael Kölz bei einer Springprüfung der Klasse S** mit Siegerrunde auf Cosido Dritter. Außerdem holte er Siege mit Cosido (Springprüfung Klasse M**), Lot of Scope (Springpferdeprüfung Klasse L), Nashville (Springprüfung Klasse L), Cox (Springprüfung Klasse M*), Quiberta ( 2-Phasen-Springprüfung Klasse M*) und belegte mit Cosido (Springprüfung Klasse M** und 2-Phasen-Springprüfung Klasse M*) jeweils zweite Plätze.

Ein dritter Platz in einer Punktespringprüfung Klasse S* mit Dubai komplettierte das Abschneiden von Kölz. Weitere Siege für den Leisniger Verein holten Malte Laub in einer Amateurspringprüfung der Klasse S* auf Sierra Madre. In der gleichen Prüfung wurde Jan Bregenzer Zweiter mit Pia Pialotta und Laub zudem Dritter mit Acordina. Außerdem gewann Jan Bregenzer mit Quit Calando eine Amateur-springprüfung der Klasse M**. (DA)

