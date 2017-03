Leisniger wird Vierter bei Hallenchampionat In der ersten Wertung fehlten Michael Kölz nur 0,48 Sekunden zum Sieger Toni Haßmann.

Michael Kölz © Dietmar Thomas

„Ich hätte besser reiten müssen“, war die Aussage von Michael Kölz vom Pferdesportverein Leisnig nach den beiden Springen beim Deutschen Hallenchampionat der Landesmeister bei der Löwen Classics in Braunschweig. Doch letztendlich zeigte sich der Tautendorfer zufrieden. Mit FST Dipylon holte er in der ersten Wertung, einem S**-Springen, Rang zwei, und im zweiten Wettbewerb, einem S***-Springen, den vierten Platz.

In der ersten Wertung fehlten Kölz nur 0,48 Sekunden zum Sieger Toni Haßmann, der dann in der zweiten Wertung auf Platz 18 durchgereicht wurde. Die zweite Wertung hatte nicht nur von den Abmessungen her ein ganz anderes Kaliber. Die Zeit war knapp bemessen, nur reichlich ein Drittel der Starter blieb innerhalb der erlaubten Zeit. Michael Kölz erwischte es am drittletzten Sprung, einem überbauten Wassergraben. Da noch zwei Reiter ohne Springfehler, aber mit Zeitfehlern ins Ziel kamen, war das für ihn der vierte Platz in dieser Prüfung und auch im Deutschen Hallenchampionat der Landesmeister. (DA)

