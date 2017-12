Leisniger Uhren spielen verrückt Die eine am Rathaus geht nach, eine andere im Turm der Stadtkirche St. Matthäi steht still. Wenigstens das Schlagwerk funktioniert dort wieder.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Rathausuhr nimmt es mit der Zeit gerade nicht so genau. © André Braun Die Rathausuhr nimmt es mit der Zeit gerade nicht so genau.

Von vier Kirchturmuhren ist die kaputt, die vom Markt zu sehen ist.

Leisnig. Wer am Dienstag in Leisnig unterwegs gewesen ist und sich an einer der beiden großen Uhren orientieren wollte, der konnte nur fragend zwischen den Türmen von Stadtkirche und Rathaus hin- und herschauen. Die Uhr im Rathaus ging etwa zehn Minuten nach, die an der Kirche stand am Vormittag auf Punkt Zwölf. Gut beraten war da, wer noch auf die eigene Uhr oder das Handy schauen konnte.

Die Rathausuhr soll ab Ende dieser Woche wieder einigermaßen genau gehen, verspricht Ute Schewloka, die in der Stadtverwaltung für das Gebäudemanagement und eben auch solche Sachen wie die Rathausuhr zuständig ist. Vom Grunde her kümmere sich die Fachfirma Zacharias aus Leipzig um die Uhr. Im Januar stünde der nächste Wartungstermin an. Bis dahin werde der Hausmeister versuchen, die Ganggenauigkeit einigermaßen herzustellen. Er kümmere sich noch um das Aufziehen, das bei der Uhr mittels Gewichten passiert. Ute Schewloka nimmt an, dass es jetzt bei dem Temperaturwechsel zu den Ungenauigkeiten gekommen ist. „Wir wissen das und bemühen uns um Abhilfe“, sagt sie.

Auch Pfarrerin Katja Schulze weiß Bescheid, was die Uhr im Turm von St. Matthäi betrifft. „Von einer der vier Turmuhren ist der Motor kaputt. Er wird in der entsprechenden Firma repariert“, erklärt sie. Leider sei gerade die Uhr, die man vom Markt aus sieht, betroffen. Hinzu sei folgender unglücklicher Umstand gekommen: „Der Motorschaden wurde erst entdeckt, als die reparierte Funkuhranlage wieder eingebaut wurde.“

Trotzdem kann Katja Schulze der zeitlosen Zeit in der Stadt auch etwas Gutes abgewinnen. „Wenigstens ist wieder das Schlagwerk in Betrieb. So wissen wir wenigstens vom Gehör her, was uns die Stunde geschlagen hat“, so die Pfarrerin. Zeitweise waren Uhr und Schlagwerk kaputt.

