Leisniger Straße ab Montag wieder offen

Die Anwohner in der Weststadt sind verwundert. Die Arbeiten auf dem Abschnitt der Leisniger Straße zwischen der Eichbergstraße und dem Sternplatz sind augenscheinlich seit einigen Tagen abgeschlossen. Trotzdem verwehren Sperrschilder auf beiden Seiten den Kraftfahrern weiterhin die Durchfahrt. Grund dafür ist die fehlende Verbindung zwischen der alten und der neuen Bitumendecke. Die Fugen sollten im Laufe des Freitags geschlossen werden. Das hatte die Firma Hoff Straßen- und Tiefbau Ostrau Torsten Richter vom Wasserdienstleister Oewa zugesagt. „Ich gehe davon aus, dass die Sperrung am Montag wieder aufgehoben werden kann“, sagte er auf Anfrage des Döbelner Anzeigers.

Der Abwasserzweckverband (AZV) Döbeln-Oschatz hat in der Leisniger Straße seit Mitte August rund hundert Meter des Mischwasserkanals erneuern lassen. Anstelle des alten Kanals aus Steinzeug, der nur einen Innendurchmesser von 45 Zentimetern aufweist, wurde ein fast doppelt so starker Kanal mit 80 Zentimetern Nennweite eingebaut. Das stärkere Rohr soll den Wasserabfluss bei schweren Regenfällen verbessern. Der AZV investiert in das Projekt rund 140 000 Euro. Die Hälfte des Betrages fördert der Freistaat Sachsen. (mit jh)

