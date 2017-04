Leisniger springt mit zwei Pferden aufs Podest Michael Kölz beendet die Hallensaison mit einem Sieg in Gompitz. Für dieses Jahr hat er noch einige Pläne.

Sie sind erst seit einigen Monaten „zusammen“, doch die Arbeit trägt bereits Früchte. Michael Kölz vom Pferdesportverein Leisnig hat mit Anpowikapi das Springen um den Großen Preis beim 20. Frühjahrsturnier des Reitvereins Gompitz gewonnen. Bei dem 2007 geborenen Pferd handelt es sich um einen Wallach, den Kölz erst seit dem Winter im Stall stehen hat. „Im vergangenen Jahr wurde Anpowikapi noch von Martin Wittig vom RSV Altmittweida geritten. Nun habe ich das Pferd zur weiteren Ausbildung übernommen“, sagte Michael Kölz dem Döbelner Anzeiger.

Bei vollem Haus und großartiger Stimmung gingen im Großen Preis zwanzig Pferde in den Umlauf des S*-Springens – der sportlich hochwertigsten Springprüfung dieser Veranstaltung. Michael Kölz aus Leisnig, der erfolgreichste Reiter Sachsens, der bereits auf internationalem Terrain Weltcuppunkte sammeln konnte, hatte gleich zwei Pferde in diesem attraktiven Springen genannt. Nachdem er zuvor bereits zwei Springen für sich entscheiden konnte, kam die Konkurrenz auch im schwersten Springen des Turniers nicht an ihm vorbei. Beide Pferde galoppierte er mit fehlerfreiem Ritt ins Ziel und erreichte gemeinsam mit dem Bühlauer Frank Müller und Quitfire mit weißer Weste die Siegerrunde.

Dort ging es gegen die Uhr, und rasant setzte Kölz auf Anpowikapi als erster Starter fehlerfrei mit 44,89 Sekunden die Bestmarke, die letztlich nicht mehr zu toppen war. Zweiter wurde der Dresdner Frank Müller vor Kölz mit seinem zweiten Pferd Cosido. Die weiteren Platzierten waren Luise Bayer von der Hohburger Schweiz mit FST Calzada, Henry Stude aus Langenbernsdorf mit Colorado und Dany Sahne sowie Ellen Kölz, ebenfalls Leisnig, auf Daria.

Für Michael Kölz war es das letzte Turnier unter dem Hallendach. Bereits am Wochenende will er beim internationalen Turnier in Eschweiler (Nordrhein-Westfalen) an den Start gehen. Dieses Turnier ist bei den Reitsportlern als guter Einstieg in die Freiluftsaison beliebt. In drei Wochen will der Tautendorfer beim Pferdefestival Redefin (Mecklenburg-Vorpommern) teilnehmen. „Und ich will im Juni bei den Deutschen Meisterschaften der Springreiter in Balve möglichst ein gutes Ergebnis erreichen“, verrät Michael Kölz.

