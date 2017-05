Leisniger nutzen Gunst der Stunde Der VfB hat sein Heimspiel gegen den SV 29 Gleisberg gewonnen. Damit klettern die Bergstädter auf den elften Platz.

Im Kreisligaspiel ESV Lok Döbeln gegen die SG Blau Weiß Altenhain behielten im Stadion Großbauchlitz die Gastgeber – hier Philipp Däumer (links) – mit 3:1 die Oberhand. © Dietmar Thomas

So spannend, wie sich das Geschehen an der Tabellenspitze gestaltet, so dramatisch geht es im Keller zu. Einen Schritt nach vorn konnte dabei der VfB Leisnig machen, der sich mit einem Sieg gegen den SV 29 Gleisberg belohnte. Nachdem Christian Poppe die Bergstädter bereits nach acht Minuten in Führung gebracht hatte, glich Philipp Weber nur zehn Minuten später aus. Dann allerdings mussten die VfB-Fans bis zur 83. Minute warten bis Alexander Kerndt das überlebenswichtige 2:1 zum Heimsieg besorgte. Das war doppelt wertvoll, weil zeitlich Blau-Weiß Altenhain die Heimstärke des ESV Lok Döbeln zu spüren bekam, der den neuen Tabellenletzten mit einer 1:3-Niederlage ins Muldental zurückschickte.

Nichts für schwache Nerven war das Spitzenspiel SV Klinga-Ammelshain gegen den BC Hartha. Nachdem der gastgebende Tabellenzweite in Halbzeit eins in Führung gegangen war, kamen die Harthaer zurück und gingen in der 85. Spielminute durch Lukas Elendt mit 3:2 in Führung. Diese behaupteten die Harthaer bis in die Nachspielzeit. Dann hatten sie aber Pech als Danilo Glauß in der 92. Minute zum insgesamt gerechten 3:3 traf. Das hilft allerdings keinem der beiden Kontrahenten, um Spitzenreiter SV Medizin Hochweitzschen in Gefahr zu bringen. Der machte mit einem 6:2 (4:2)-Sieg gegen den Hohnstädter SV Nägel mit Köpfen. In einer gutklassigen und temposcharfen Partie gingen die Westewitzer bereits in der fünften Minute durch Sebastian Kaulich in Führung und erhöhten nach dem Hohnstädter Ausgleich bis auf 4:1, ehe die Gäste kurz vor der Pause zum 4:2 kamen. Der zweite Durchgang gestaltete sich dann weniger temporeich. Dennoch waren gute Chancen des Tabellenführers zu verzeichnen, von denen Sebastian Kaulich eine zu seinem 20. Saisontreffer nutzte. Den Schlusspunkt zum 6:2-Endstand setzte Sebastian Helm mit einem verwandelten Foulelfmeter. Größter Verfolger der Westewitzer sind jetzt wieder die Mediziner aus Zschadraß, die bei der SG Zschaitz/Ostrau II mit einem 7:0 (6:0)-Sieg ihre Ambitionen auf den Spitzenplatz verdeutlichten.

Ebenfalls torreich ging es zwischen der SG Döbelner SC II/Mochau und dem FSV Dürrweitzschen zur Sache. Dabei fackelten die Gastgeber nicht lange und führten zur Pause durch Treffer von Alexander Glauch (2./25. ), Maximilian Bernhardt (14./29. ) bei einem Gegentor durch Mike Weniger (19.) mit 4:1. In der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel dann trotz Toren zum 5:3-Endstand eher so dahin. Unrühmlicher Höhepunkt aus Gästesicht war dabei die Rote Karte für Torwart Daniel Bohne, der in der 63. Minute nach einer Unsportlichkeit vom Platz musste. (DA/dwe/hmi/dsc)

zur Startseite