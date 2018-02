Leisniger Nachwuchs künftig toll unterwegs

© - keine Angabe im huGO-Archivsys

Ihm war die Freude deutlich anzusehen: Jörg Lippert (rechts), Präsident des VfB Leisnig, der symbolisch mit Nachwuchstrainer Alexander Kerndt (links) und der E-Junioren-Mannschaft des Vereins einen Mercedes-Vito, der vor allem zum Transport der immer mehr werdenden Nachwuchssportler des Vereins gedacht ist, entgegennahm. „Ich bin so glücklich, dass es geklappt hat“, sagte der Vereinschef. „Durch die Eingemeindungen wird unser Einzugsgebiet immer größer und so können wir ermöglichen, dass die jungen Kicker zum Training kommen oder auch zu den Spielen fahren können.“ Übergeben wurde das Fahrzeug vom Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Döbeln, Thomas Gogolla (Mitte von links), der Mitarbeiterin Marketing- und Vertriebsmanagement der Sparkasse Döbeln, Juliane Scheder, dem Geschäftsführenden Gesellschafter der DMI GmbH & Co. KG, Christoph Schmelter sowie Denny Ilbig von der Gruma Automobile GmbH deren Unternehmen das Fahrzeug dem VfB Leisnig für die kommenden vier Jahre zur Verfügung stellen.Foto: Dirk Westphal

