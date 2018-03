Fußball Leisniger melden sich zurück Zwei Teams liefern sich ein spannendes Duell um den Titel. Dahinter gibt es ein dicht gedrängtes Tabellenmittelfeld.

Zum Saisonstart gab es im Waldstadion ein 2:1 zwischen dem Führungsduo SG Zschaitz/Ostrau II und VfB Leisnig. © Dirk Westphal

Döbeln/ Leisnig. Die Saison hat mit dem Rückzug der zweiten Mannschaft des Döbelner SC aufregend begonnen, und sie wird sich im Frühjahr für einige Mannschaften weiter spannend gestalten. Grund dafür ist, dass die bislang dreigleisige Spielklasse des Fußballverbandes Muldental/Leipziger Land auf zwei Staffeln zusammengeschrumpft wird. Wie viele Mannschaften aus der Staffel Süd dann den Sprung in die neue Liga schaffen, ist noch offen, sodass die Teams im unteren Tabellendrittel sich keineswegs sicher fühlen können, auch nächste Saison Kreisliga A zu spielen.

Vor allem der VfB Leisnig und die SG Zschaitz/Ostrau II dominieren bislang die Liga, wobei die Jahnataler noch ein Spiel im Hintertreffen sind. Gleich am ersten Spieltag trafen die beiden Titelaspiranten direkt aufeinander. Im Waldstadion starteten die Zschaitz/Ostrauer mit einem 2:1 ihren Höhenflug. Die Leisniger, die eine schlagkräftige Truppe um die zu ihrem Heimatverein zurückgekehrten Patrick Hußner und Toni Schulz scharten, ließen dann noch im nachgeholten Aufeinandertreffen des ersten Spieltages, beim 1:1 gegen den Kreismeister SV Medizin Hochweitzschen, zwei Punkte. Doch dann meldeten sie sich nach Jahren der fußballerischen Schmalkost mit einer Mischung aus gestandenen und jungen Spielern eindrucksvoll an der Tabellenspitze zurück. „Die Hinrunde ist sehr gut verlaufen, was ich nicht gedacht hätte, weil die Mannschaft nicht eingespielt war. Dort, wo wir stehen, wollen wir als Mannschaft bleiben und in die Kreisoberliga aufsteigen. Was allerdings der Vorstand dazu meint, weiß ich nicht“, sagte Routinier Hußner. Sollte die Rückrunde aber ähnlich der Hinserie verlaufen, stünde der Rückkehr der Bergstädter eine Etage höher nichts im Wege, da die SG Zschaitz/Ostrau II nicht aufstiegsberechtigt ist. Am sportlichen Erfolg des Jahnataler Joint Ventures ändert das jedoch nichts. Dort gibt es keine Berührungsängste zwischen Kreisoberligist SV Ostrau 90 und der „Reserve“, sodass immer eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung steht, die wie die Leisniger bisher nur einmal verloren und einmal unentschieden gespielt hat. „Der Sieg gegen Hochweitzschen im Pokal, und dann gegen Leisnig, hat uns auf eine Welle gebracht. Die Hinrunde war eine schöne Erfolgsgeschichte, an die wir jetzt anknüpfen wollen“, sagte SG-Trainer Ronald Göllnitz und weiter: „Denn, wenn du einmal da oben stehst, willst du auch dortbleiben.“

Bereits etwas Abstand ist zu Platz drei entstanden, auf dem mit dem SV Medizin Zschadraß eine sehr ambitionierte Truppe rangiert. Drei Niederlagen und ein Unentschieden verhindern jedoch, dass aus dem Spitzenduo ein -trio wird. Überraschender Vierter in einem von Platz drei bis sieben reichenden Mittelfeld ist der SV 29 Gleisberg. Trotz relativ kleinem Kader überraschte die Mannschaft von Spielertrainer Frank Baumert immer wieder aus einer kompakten Abwehr mit überfallartigen Kontern und konnte so sogar beim Kreismeister SV Medizin Hochweitzschen mit 2:1 gewinnen. Baumert: „Ich hoffe, die Rückrunde verläuft genauso. Aber unser Kader wird nicht größer, da müssen wir in den nächsten Jahren dran arbeiten.“ Die Westewitzer dagegen fanden nach dem vorjährigen Triumph überhaupt recht schwer in die Gänge und konnten von acht Spielen erst drei gewinnen. „Ich denke, das große Ziel ist erreicht und deshalb sind ein paar Prozentpunkte liegengeblieben. Zudem gab es einige Verletzungsprobleme. Jetzt sind alle gefragt, denn wir haben dennoch das Ziel, unter den ersten Drei zu landen“, sagte Medizin-Trainer Klaus Krzemyk. Hinter den Westewitzern rangieren der Hohnstädter SV, bei dem oft Licht und Schatten wechselten, und der ESV Lok Döbeln. Die Großbauchlitzer legten, ebenfalls von Verletzungen gebeutelt, einen schwierigen Start hin, rollten das Feld dann aber nach und nach von hinten auf und befinden sich in Lauerposition, den einen oder anderen Platz gutzumachen. „Wenn wir unser Nachholspiel gewinnen, wären wir mit 14 Punkten Vierter. Dann sähe es schon wieder interessant aus“, sagte ESV-Coach Frank Domaniecki und fügte an: „Platz drei haben wir uns durchaus noch vorgenommen.“ Begründet wird diese Hoffnung auch, da mit Robert Staroske (Naunhof), Philipp Günther (Döbelner SC und Philipp Roßberg (Zettlitz) beim Abgang von Michael Engler nach Mochau drei Neuzugänge zu vermelden sind.

Die weiteren drei Mannschaften liegen durch drei Punkte getrennt und werden die letzten Plätze unter sich ausmachen. Der FSV Dürrweitzschen bildet dabei auf Platz acht die Vorhut, gefolgt von der SG Blau-Weiß Altenhain und Kreisoberligaabsteiger SV Aufbau Waldheim, der den Aderlass von fast einer kompletten Mannschaft vor der Saison nie kompensieren konnte und teilweise nur durch den Einsatz Alter Herren spielfähig blieb. Dafür allerdings schlugen sich die Richzenhainer recht wacker und kamen nie so richtig unter die Räder, was im Gegensatz zu Altenhain (32) und Dürrweitzschen (19) lediglich zwölf Gegentreffer widerspiegeln. „Manche hatten gedacht, das geht ganz einfach, in der Kreisliga zu spielen. Das wäre auch so gewesen, wenn alle ordentlich mitgezogen hätten. Aber wenn keiner trainiert, kommt so etwas raus . Dann findet man sich unten wieder“, sagte Andreas Kügler, der als Waldheimer Trainer zurückgetreten ist.

zur Startseite