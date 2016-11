Leisniger kämpfen ums blanke Überleben Die Bergstädter haben in der Bezirksklasse noch keinen Punkt gebucht. Damit sind sie gewaltig in Zugzwang geraten.

Symbolfoto: U. Soeder

Für den SV Leisnig geht es am kommenden Spieltag wohl schon ums nackte Überleben. Die Mannschaft aus der Bergstadt rangiert am Tabellenende der Bezirksklasse Staffel 3. Als einziges Team der Liga wartet das Sextett in der laufenden Meisterschaft bisher vergebens auf einen Punktgewinn.

Außenseiterchance

Beim SV Saxonia Freiberg III besteht nun eine weitere Möglichkeit, dies zu ändern – wenn auch nur eine kleine. Allerdings haben die Leisniger am vergangenen Spieltag bei der hauchdünnen 7:9-Niederlage gegen den Tabellenvierten Langenau durchaus beweisen können , dass sie mithalten können.

Der TTC Waldheim hat sich im Kampf um den Klassenerhalt mittlerweile ein kleines Polster erspielt. Drei Punkte stehen bereits in der Bilanz des Neulings.

Schwere aber machbare Aufgabe

Am Sonntag reist die Mannschaft zum Langenstriegiser SV. Kein leichter Gegner, der aber auch nicht unschlagbar anmutet.

Eine ganz schwere Aufgabe liegt vor dem Döbelner SV III in der Bezirksklasse, Staffel IV. Die Mannschaft aus der Muldenstadt trifft auf den SV Saxonia Freiberg II. Derzeit liegen die Gastgeber noch hinter den Döbelnern auf Rang drei. Doch nach Minuspunkten sind sie besser platziert als die früheren Kreisstädter. Und somit dürften die Freiberger auch als Favorit ins Rennen gehen. (DA/jsc)

