Leisniger Initiative für Denkmale

So sieht das Grundstück am Schlossberg 7 nach dem Abriss des sogenannten Süttingerhauses aus. © André Braun So sieht das Grundstück am Schlossberg 7 nach dem Abriss des sogenannten Süttingerhauses aus.

Das ehemalige Geschäftshaus drohte einzustürzen.

Leisnig. Sogar im Fernsehen ist über den Abriss des Süttingerhauses berichtet worden. Bei der Immobilie handelte es sich um ein hübsch anzusehendes Eckgebäude mit einem Fachwerk in der oberen Etage. Doch dieses stadtbildprägende Haus ist aus Leisnigs Altstadt verschwunden. Ein Umstand, der Stadträtin und Heimatfreundin Elgine Tur de la Cruz immer noch wurmt. Sie hatte lange vorm nötigen Abriss Alarm geschlagen. Verhindern konnte sie ihn nicht, weil das Gebäude einzustürzen drohte. Am Montagabend war Elgine Tur de la Cruz in ihrer Touristikherberge am Zemmeweg in Firschendorf Gastgeberin einer Podiumsdiskussion. Dazu eingeladen hatte Wolfram Günther, denkmalpolitischer Sprecher der Grünen im sächsischen Landtag.

Um die 40 am Thema Interessierte fanden sich ein, darunter eine Reihe jüngerer Leute, Vertreter des Heimatvereins und der Kommune sowie Immobilienbesitzer, die in Leisnig, Reinsdorf, Ziegra und Klosterbuch selbst Denkmäler besitzen und renoviert haben. Dieses große Interesse zeige Wolfram Günther, dass Denkmale die Menschen schon bewegen und der oftmals schlechte Zustand alter Häuser ein überregionales Problem ist. Während sich der Landespolitiker vorstellte, wurden wechselnd Aufnahmen von oft maroden Immobilien in Leisnig gezeigt: der Bahnhof, die ehemalige Bank und spätere Bibliothek an der Chemnitzer Straße oder einzelne Häuser am Schlossberg. Manche gehören für die Leisniger einfach zu Leisnig dazu.

Im Laufe des Abends stellte Barbara Ditze vom Netzwerk Industriekultur in Sachsen Beispiele von wiederbelebten Denkmalen vor. Dazu gehörten der inzwischen eröffnete Generationenbahnhof in Erlau (DA berichtete), das Mehrgenerationenwohnen in der alten Tabakfabrik Dresden und das Vereinshaus in Frankenberg, wozu der Bahnhof umgebaut worden ist. Ihr ging es darum, Anregungen zu geben, wie diejenigen zusammenkommen, die Ideen haben, Konzepte entwickeln und Finanzierungserfahrungen vorweisen können.

Mit Letzterem hat Frank Pastille, auch bekannt als Denkmal-Doktor, so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Dem Wahl-Grimmaer gehören inzwischen 30 Mehrfamilienhäuser mit zusammen 100 Wohnungen. Manche hat er erst nach und nach wieder hergerichtet. Sein erstes Haus im Osten Deutschlands sei bewusst kein Denkmal gewesen – allerdings habe es sich dann als solches „entpuppt“. Inzwischen meint er: „Die Scheu vorm Denkmal war unbegründet.“ Er habe nur gute Erfahrungen mit den Behörden gemacht. Sie seien es gewesen, die ihn selbst in hoffnungslos erscheinenden Fällen geholfen haben. Nach Pastilles Erfahrungen muss an einem Denkmal nicht immer alles erneuert werden. Oftmals genügten Reparaturen. Um an Geld zu kommen, hat er selbst die ersten Hauskäufe darüber finanziert, Geld im Freunde- und Familienkreis zu sammeln. „Zuerst habe ich die Häuser entrümpelt, im Garten Ordnung gemacht und die Fassade gestrichen. Erst danach habe ich anhand von Fotos, Bauzeichnungen und Plänen Kredite bekommen“, so Pastille. Auch in Leisnig gehört ihm eine Immobilie.

Er schwärmt regelrecht von dem Ort und dem herrlichen Umfeld. Das habe er zuletzt im Sommer bei der Oldtimer-Rallye sozusagen erfahren. Er prognostizierte, dass zunehmend auch finanzkräftige Menschen aus den alten Bundesländern Gefallen am Osten finden und hier in Denkmale investieren wollen. Dem begegneten die Zuhörer mit Skepsis. „Davon hab ich in Klosterbuch noch nichts gemerkt“, sagte Elsbeth Pohl-Roux. Sie riet, Möglichkeiten zu nutzen, die das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum noch bis 2020 bietet.

Zunächst soll eine Arbeitsgruppe (AG) gebildet werden. Der Heimatverein und sein Vorsitzender Uwe Reichel boten an, die Regie zu übernehmen. Elgine Tur de la Cruz sagte als Stadträtin zu, das Vorhaben den Ratskollegen vorstellen und dabei helfen zu wollen, Ideen für Denkmale aufs Papier zu bringen. Nach ihren Vorstellungen soll es zunächst einmal eine Bestandsanalyse von Gebäuden und Informationen zur Geschichte, zu Eigentumsverhältnissen und eventuellen Werten geben. Dann sollte sich die Gruppe klarwerden, wie die Leisniger ihre Altstadt abstecken wollen, wo sie Baulücken akzeptieren und wo nicht. Die Erfahrungen derer, die mit Denkmalen zu tun haben, ist: „Wo sich jemand gefunden und mit dem Problem beschäftigt hat, dort hat sich in den meisten Fällen auch etwas entwickelt“, so Wolfram Günther.

Wer in der AG „Denkmale“ mitwirken möchte, möge sich beim Heimatverein melden, Tel. 034321 66644.

