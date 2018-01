Handball Leisniger im Zugzwang Vor einer Serie von mehreren Auswärtsspielen: Die Bergstädter müssen im Kampf um den Klassenerhalt zwingend punkten.

n heimischen Gefilden sind die Leisniger Handballer am Sonnabend gefordert, einen vollen Erfolg einzufahren. © Dietmar Thomas

Die Handballsaison ist in vollem Gange, lediglich die Sachsenliga-Männer der HSG Neudorf/Döbeln steigen erst kommende Woche ins Geschehen ein.

Sachsenliga Frauen

Beim SSV Heidenau (11./10:16) spielt die HSG Neudorf/Döbeln (1./20:6). Das sieht nach dem Tabellenstand nach einer leichten Aufgabe für die HSG aus. Allerdings darf der SSV keinesfalls unterschätzt werden. Beide Kontrahenten standen sich sowohl in der Hinrunde als auch im HVS-Pokal bereits zweimal in Döbeln gegenüber. Beide Begegnungen konnte Neudorf/Döbeln gewinnen, aber das jeweils knapp mit zwei beziehungsweise vier Toren Differenz. Das hat gezeigt, dass die Heidenauerinnen trotz des nicht berauschenden Tabellenplatzes unbequeme Kontrahentinnen sein können. Der Tabellenführer reist als Favorit ins Elbtal und wenn die HSG ihre schon oft gezeigte sehr gute Form abliefert, dann sollte auch dieses Spiel gegen den SSV erfolgreich gestaltet werden. „Wenn wir mit der Einschränkung, ohne Wachs spielen zu müssen, klarkommen, werden wir die spielerisch überlegene Mannschaft sein“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (11./7:19) muss erneut auswärts antreten. Bei der HSG Freiberg II (6./13:13) wartet ein spielerisch recht gut aufgestelltes Team auf den VfL. Die Waldheimer brauchen weitere Punkte, um das Ziel Klassenerhalt nach der total misslungenen Hinrunde im Blick zu behalten. Der Gastgeber hat aber selbst auch nichts zu verschenken und will sich gegen ein derzeitiges Kellerkind zu Hause keine Blöße geben. Das Hinspiel in Waldheim endete mit einem Unentschieden.

Mit einer couragierten Leistung sollten die VfL-Männer in Freiberg auch nicht chancenlos sein, ihr Punktekonto zu verbessern. „Wir haben nichts zu verlieren und ich hoffe, dass wir ein paar positive Akzente setzen können. Entscheidend wird dabei sein, was die Mannschaft will“, sagte der neue VfL-Trainer Michael Henoch und fügte an: „Es wird ein schweres Auswärtsspiel, aber warum sollte man sagen, wir haben keine Chance. Wir werden positiv an die Sache herangehen.“

Verbandsliga Männer Staffel West

Aufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II (11./6:20) ist ebenfalls zum zweiten Mal in Folge in fremder Halle gefordert. Bei der HSG Rottluff/Lok Chemnitz (9./9:17) geht es um ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf. Ein Sieg in Chemnitz wäre gegen ein mitbedrohtes Team Gold wert. Das Hinspiel konnte die HSG zu Hause mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Und auch in Chemnitz ist Neudorf/Döbeln nicht zwangsläufig in der Außenseiterrolle. In voller Besetzung und Bestform ist der enorm wichtige Doppelpunktgewinn möglich. „Wir sind in der Bringepflicht“, sagte HSG-Trainer Marc Süße und weiter: „Es muss ein Sieg her.“ Unterstützt wird die Mannschaft dabei von spielberechtigten Akteuren der ersten Mannschaft, die erst in der kommenden Woche ins Punktspielgeschehen einsteigt.

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Beim HC Rödertal III (9./12:14) ist der VfL Waldheim 54 (4./14:12) wiederum auswärts gefordert. Die Voraussetzungen sind für den VfL nicht einfach. Personelle Probleme bringen doch Formschwankungen und Schwächephasen im Spielverlauf, durch die fehlenden Wechselmöglichkeiten ist das aber auch nichts Überraschendes. Deshalb wird es sicher schwer, beim HCR zu punkten. Das gelingt nur, wenn alle einsatzfähigen Akteurinnen an ihre Leistungsgrenze gehen und voll konzentriert spielen. Yvonne Fahnert und Franziska Kirchner fallen aus. „In Rödertal ist sehr schwer zu spielen, da wahrscheinlich auch Spielerinnen der zweiten Mannschaft beim Gegner auflaufen werden. Chancenlos sind wir nicht, wenn wir das abrufen, was wir bei Elbflorenz in den ersten 30 Minuten gezeigt haben“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Der SV Leisnig 90 (10./10:16) empfängt die SG Lok Wurzen (12./4:22). In diesem Spiel sind die beiden Pluspunkte für die Leisniger Pflicht. Auch wegen der Tatsache, dass danach einige Auswärtsspiele hintereinander folgen. Gegen den Tabellenvorletzten sollte der SVL mit einer normalen Leistung in heimischer Umgebung auch nichts anbrennen lassen. Das Hinspiel wurde von den Bergstädtern in Wurzen denkbar knapp verloren, die Revanche dafür ist notwendig, um nicht wieder in größere Abstiegsgefahr zu geraten.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (1./8:2) hat den BSC Victoria Naunhof (4./7:3) zu Gast. In diesem Spitzenspiel geht es um ganz wichtige Punkte im Titelkampf. In der Vorrunde standen sich beide in Naunhof schon einmal gegenüber, beim 17:17 wurden damals die Punkte geteilt. In eigener Halle dürfte die HSG etwas favorisiert sein, aber der BSC ist eine echte Spitzenmannschaft und wird starke Gegenwehr leisten.

1. Bezirksklasse Frauen Chemnitz

Die HSG Muldental 03 (3./16:6) empfängt den Burgstädter HC II (8./6:14). Das dürfte eine lösbare Aufgabe für die Gastgeberinnen werden. Bereits im Hinspiel setzten sie sich in Burgstädt klar durch und es spricht nichts dafür, dass sich das ändert. Bei solider Leistung der HSG wird es den Gästen nicht gelingen, Zählbares zu erreichen.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Der SV Leisnig 90 II (7./2:10) trifft im Nachbarschaftsderby auf den VfL Waldheim 54 III (3./12:6). Die Zschopaustädter reisen als Favorit an. Sie haben in den letzten Spielen eine sehr gute Form gezeigt und sind noch gut im Titelkampf dabei. Die Leisniger sind davon weit entfernt, konnten aber vor zwei Wochen immerhin gegen das Schlusslicht aus Niederwiesa erstmals in dieser Saison gewinnen. Ob gegen die Waldheimer aber etwas zu holen ist, erscheint dennoch fraglich. Die HSG Muldental 03 (5./6:8) empfängt den SV Grün-Weiß Niederwiesa II (8./0:12). Gegen den Tabellenletzten sollten die Muldentaler, dazu noch in heimischer Halle, keine Probleme bekommen. Die Gäste müssten schon ein großes Handballwunder vollbringen, wenn sie den recht soliden HSG-Männern die Punkte streitig wollen.

zur Startseite