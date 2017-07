Leisniger gewinnt in Burgstädt Michael Kölz sichert sich den Sieg beim Großen Preis. Das ist nicht sein einziger Erfolg.

Michael Kölz sichert sich den Sieg beim Großen Preis. Das ist nicht sein einziger Erfolg. © Dietmar Thomas

Beim Reitturnier in Burgstädt, das als offene Sachsenmeisterschaft ausgetragen wurde, hat Michael Kölz vom Pferdesportverein Leisnig den Großen Preis von Burgstädt im Springreiten gewonnen. Bei der Springprüfung der Klasse S** mit Stechen setzte er sich mit Anpowikapi gegen die Konkurrenten durch. Zudem gewann Kölz mit Lot of Scope das Landeschampionat der sechsjährigen Springpferde in Sachsen-Thüringen und holte mit verschiedenen Pferden weitere gute Platzierungen. Mit Jan Bregenzer und Malte Laub waren zwei weitere Reiter des PSV Leisnig am Start. Bregenzer konnte mit Quit Calando eine Springprüfung der Klasse M* gewinnen.

Den Sachsenmeistertitel bei den Springreitern hat sich Ulf Ihle aus Merkwitz gesichert. Jennifer Barth aus Langenleuba-Niedersteinbach heißt die Landesmeisterin bei den Frauen. Der Burgstädter Reitverein St. Georg hatte die Sachsenmeisterschaften zum 25. Mal ausgerichtet und dieses Jubiläum mit einem umfangreichen Rahmenprogramm gefeiert. Unter anderem wurde eine aufwendige Schau unter dem Titel „Das Pferd im Wandel der Zeit“ geboten. (DA/fk)

