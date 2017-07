Fußball Leisniger gewinnen AEL-Cup Der VfB nutzt im Miniturnier die Ruhepause vorm Finale.

Im Endspiel zwischen dem VfB Leisnig (in rot) und dem BC Hartha ging es fast schon wie im Punktspielbetrieb zu. © Jörg Schreiber

Der ganz große Sport ist beim traditionellen AEL-Cup des VfB Leisnig ausgeblieben. Zum einen, weil Kreisligist Döbelner SC II kurzfristig abgesagt hatte und zum anderen, weil die Dürrweitzschner im Verlaufe des Turniers doch personelle Sorgen bekamen. So diente die Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt vor allem der Saisonvorbereitung und wurde im Modus Jeder gegen jeden über zweimal 30 Minuten ausgetragen.

Im Auftaktspiel traf der FSV Dürrweitzschen auf Gastgeber VfB Leisnig. Nach einem verhaltenen Beginn auf beiden Seiten wurden die Beine bei den Spielern beider Mannschaften dann doch etwas schwer. In der zweiten Hälfte präsentierten sich die Gastgeber spielerisch dann doch etwas besser und entwickelten mehr Druck. Als die Dürrweitzschner sichtbar müder wurden, und sich dadurch mehr Räume ergaben, nutzten diese die Bergstädter durch Patrick Hußner, Johann Böhm und Robin Reg´n zum einem 3:0-Sieg.

In der zweiten Begegnung des Miniturniers trafen die Dürrweitzschner auf den BC Hartha. Der Kreisoberligist war frischer, da er sein erstes Turnierspiel bestritt, und nutzte konsequent die sich bietenden Räume. Erst recht, als die Obstländer verletzungsbedingt teilweise nur noch mit neun Männern auf dem Spielfeld standen. Aufgrund der klaren Kräfteverhältnisse, die Harthaer gewannen am Ende mit 9:0, war es den Spielern des FSV Dürrweitzschen hoch anzurechnen, dass sie die Partie erhobenen Hauptes zu Ende spielten.

Nach den vorherigen Ergebnissen kam es zwischen dem VfL Leisnig und dem BC Hartha zu einem echten Endspiel um den AEL-Cup. Dabei war aufgrund der besseren Tordifferenz klar, dass die Bergstädter gewinnen müssen, wenn sie den Turniersieg davontragen wollen. Es entwickelte sich zwischen dem A-Kreisligisten und dem Kreisoberligisten ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich vor 50 Zuschauern durchaus eine gewisse Derbyatmosphäre entwickelte. Die doch favorisierten Harthaer haderten und kommentierten zusehends Schiedsrichterentscheidungen und vergaßen darüber das Fußballspielen. So entstand zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung durchaus schon so etwas wie Wettkampfcharakter. Die Leisniger ließen sich von der aufkommenden Hektik auf dem Platz aber nicht anstecken und profitierten zudem von der zwischenzeitlichen Erholungsphase, die zum 3:0-Sieg beitrug. Torschützen der Leisniger waren Hußner, Böhm per Handelfmeter und Christian Poppe.

Insgesamt resümierte der VfB-Verantwortliche Rico Meister für sein Team eine gelungene Veranstaltung. „Alle Spieler haben gut mitgezogen und sich für die sehr gute Trainingsbeteiligung, die an diesem Tag gezeigte und die in den vergangenen Wochen belohnt. Der VfB Leisnig bedankt sich zudem bei allen Schiedsrichtern und Helfern, die die Durchführung des Turniers ermöglicht haben“, so VfB-Trainer Rico Meister. (DA/dwe)

