Handball – Bezirksliga Männer Leisniger beißen sich oben fest Der Neuling bleibt ebenso wie die Neudorf/Döbelner im dritten Spiel unbezwungen. Waldheim verliert denkbar knapp.

Oliver Thiel (am Ball) erzielte für den SV Leisnig im Spiel gegen DHfK Leipzig II neun Tore. Damit hatte er großen Anteil am Erfolg seines Teams. © Jörg Schreiber

Für den Trainer des SV Leisnig 90, Steffen Bradler, ist es nicht verwunderlich, dass sich seine Mannschaft nach dem Aufstieg so gut in der Bezirksliga zurechtfindet. Aus drei Spielen haben die Bergstädter 5:1 Punkte geholt. Zuletzt gab es einen 31:25-Erfolg gegen den SC DHfK Leipzig II. „Aus meiner Sicht ist es schwieriger, in die Bezirksliga aufzusteigen, als dann in der höheren Spielklasse eine gute Rolle zu spielen“, sagt Bradler. Er traut seiner Mannschaft einiges zu. Ein guter Mittelfeldplatz sollte nach Meinung des Trainers zu schaffen sein.

Die Begegnung gegen die Leipziger verlief zunächst ausgeglichen. Erst gegen Ende der ersten Hälfte konnten sich die Gastgeber etwas absetzen (13:10). Direkt nach der Pause erwischte der SV Leisnig 90 den besseren Start und baute innerhalb kürzester Zeit seine Führung um weitere vier Tore aus. Den Grund für den Sieg sieht Bradler in einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Mit Torhüter Steven Müller sowie Oliver Thiel und Mario Nestler, die beide mit guter Torquote überzeugten, will er aber dennoch drei Spieler herausheben.

Der VfL Waldheim 54 II verlor bei Tabellenführer HSG Riesa/Oschatz II denkbar knapp. Dabei war ein Punkt durchaus drin. Den Treffer zum 25:24-Endstand erzielten die Gastgeber erst mit der Schlusssirene. „Schade, dass wir uns nicht für unseren Aufwand belohnt haben. Es war ein tolles Bezirksligaspiel zweier gleichwertiger Teams, das von den beiden Abwehrreihen dominiert wurde“, sagte VfL-Trainer Michael Henoch. Die Anfangsphase gestaltete sich zunächst ausgeglichen (5:5/13.). Die Waldheimer mussten jedoch einen hohen Aufwand betreiben, um zu Torerfolgen zu kommen. Eine kurze Schwächeperiode ließ die HSG auf 10:6 enteilen. Doch nach einer Auszeit kam der VfL besser zurecht und glich bis zur Pause aus.

Den besseren Start in den zweiten Abschnitt hatten wieder die Gastgeber, sie lagen dabei stets mit zwei bis drei Treffern in Führung. Die Waldheimer leisteten heftigen Widerstand, der aber letztendlich nicht belohnt wurde. Besonders das Auslassen zahlreicher guter Torchancen sollte sich für die Gäste rächen.

Die HSG Neudorf/Döbeln II verbuchte beim HSV Mölkau II einen 31:28-Erfolg. Die Döbelner hatten sich viel vorgenommen und so engagiert gingen sie auch von der ersten Minute an zu Werke. Über die Stationen 4:2 und 8:5 konnten sich die Gäste aus Döbeln zur Halbzeit sogar auf 14:10 absetzen.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Herrmann-Schützlinge noch einmal richtig auf und zogen zwischenzeitlich auf acht Tore zum 19:27 davon. Durch viele Wechsel kam dann ein wenig der Spielfluss abhanden, doch der zweite Auswärtssieg war zu keiner Zeit gefährdet. Trainer Helmut Herrmann lobte besonders die Abwehr, an der sich „Die Haie“ die Zähne ausgebissen hatten. (DA/emm/hm/shä)

