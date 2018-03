Leisniger Abstieg praktisch besiegelt Nach der Derbyniederlage gegen den VfL Waldheim 54 haben die Bergstädter nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Die Waldheimer Michael Wachsmuth (links) und Christian Franke blocken den Leisniger David Lindner. © Jörg Schreiber

Das war es für die Leisniger Handballer in der Bezirksliga Leipzig. Nach einer 29:30 (13:18)-Derbyniederlage in heimischer Halle gegen den VfL Waldheim 54 II können die Bergstädter praktisch für die Bezirksklasse planen, auch wenn in Anbetracht von sechs Punkten Rückstand auf die Zschopaustädter bei vier ausstehenden Spielen zumindest die theoretische Chance auf den Klassenerhalt noch gegeben ist. Allerdings müssen die Leisniger gegen das komplette Spitzentrio und gegen den Tabellensechsten ran, sodass die Möglichkeit eines Handballwunders praktisch gen Null tendiert.

Im Lokalderby trafen mit dem SV Leisnig 90 und dem VfL Waldheim 54 die beiden einzigen Mannschaften der Bezirksliga an, die im Jahr 2018 noch keine Pluspunkte holen konnten. Die Gastgeber boten personell fast alles auf, was sie zur Verfügung haben. Die Gäste waren ebenfalls mit einer vollen Bank angereist und hatten durch das Auffüllen der Mannschaft mit Spielern aus der Dritten und Ersten jede Menge Erfahrung im Kader. In dem vom SV Leisnig 90 vorher ausgerufenem „Alles- oder Nichts-Spiel“ zeigten die Waldheimer im ersten Abschnitt die besseren Karten. Schnell setzte sich der VfL ab und konnte viele leichte Tore erzielen. So ging es mit einer klaren Führung für die Gäste in die Pause.

Nach dem Wechsel legten die Bergstädter zu. Im Angriff taten sich die Zschopaustädter nun deutlich schwerer und mussten den eingeschränkten Möglichkeiten Tribut zollen. Auch im Abwehrverband nutzten die Gastgeber einige Lücken aus und konnten den Rückstand bis in die Schlussphase hinein Stück für Stück verkürzen. Beim 29:28 führte der Gastgeber erstmals in der Partie und die gut gefüllte Halle tobte. Reichlich drei Minuten vor dem Ende waren die Leisniger obenauf und dem Derbysieg ganz nahe.

Nach einer Auszeit des VfL mobilisierten die Waldheimer aber die letzten Kraftreserven und zeigten sich vom Rückstand unbeeindruckt. Mit zwei geduldig vorgetragenen Angriffen holte sie sich die Führung zurück. Drei Sekunden vor dem Spielende holte die Heimsieben mit dem letzten Angriff einen Siebenmeter heraus. Irgendwie fälschte VfL-Torhüter Nico Nabor diesen letzten Versuch ab, sodass der Wurf den rechten Pfosten traf. Der Nachwurf landete zwar im Waldheimer Gehäuse, doch inzwischen war die Spielzeit längst abgelaufen. Anschließend stürmten die Waldheimer Akteure das Spielfeld und lagen sich glücklich in den Armen. Damit konnte der Bezirksmeister erstmals seit dem 16. Dezember wieder einen Ligasieg bejubeln, womit für die Waldheimer bei sechs Punkten Vorsprung der sportliche Klassenerhalt praktisch gesichert sein. So sagte ein glückliches VfL-Trainerteam Thomas Berger/René Schuricht nach der Partie: „Dies war ein ganz wichtiger Erfolg für die Moral der Truppe. Wir bedanken uns bei allen Aktiven, die sich für das Projekt Derbysieg eingesetzt haben.“

Allerdings würde ein eventueller Abstieg der Waldheimer Verbandsligatruppe die Karten noch einmal ganz neu mischen. Dann müsste die zweite VfL-Mannschaft in die Bezirksklasse und der drittletzte Tabellenplatz wäre mit dem Klassenerhalt verbunden. (DA/dwe/hm)

