Leisnig unter Schock Ein Mitarbeiter des Bauhofes (53) ist nach einem Streit auf offener Straße gestorben. Das spricht sich schnell herum. Die Leisniger fühlen mit den Angehörigen.

Am Tatort auf dem Markt in Leisnig haben Trauernde Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Der Leisniger, der nicht mit ansehen konnte, wie ein Hund geschlagen wurde, ist von einem 25-Jährigen so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus starb. © André Braun

Leisnig. Eine Stadt trauert um einen Menschen, der Zivilcourage gezeigt haben soll. Nach bisher unbestätigten Angaben soll der 53-Jährige, der am Markt gewohnt hat, gesehen haben, wie der mutmaßliche Täter (25) seinen Hund schlug. Das habe das spätere Opfer verhindern wollen. Nach Aussagen von Anwohnern hat es einen lautstarken Streit zwischen den beiden Männern gegeben. In dessen Folge soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und den Leisniger so schwer verletzt haben, dass dieser später im Krankenhaus starb.

Gespenstisch wirkte der Marktplatz am Sonnabend. Vor einer Verkaufsbude, die für das Weinfest am Abend aufgestellt war und vor der sich das Verbrechen ereignete, brennen Kerzen. Blumensträuße liegen daneben. „Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir sind“, steht auf einem Zettel. Schweigend, fast lautlos, bewegen sich die wenigen Menschen, die auf dem Marktplatz unterwegs sind. Eigentlich sollte am Sonnabendabend an dieser Stelle das Weinfest des Gewerbe- und Verkehrsverbandes gefeiert werden. Das wurde aufrund des Ereignisses am Freitagabend abgesagt und auf den 1. Oktober verschoben.

Die Mitglieder des Leisniger Gewerbe- und Verkehrsvereins sind schockiert, dass ein Mann auf dem Marktplatz angegriffen wurde und daraufhin im Krankenhaus gestorben ist. Am Sonnabendmorgen trafen sich die Vereinsmitglieder. Ihre Entscheidung war eindeutig: „Wir haben beschlossen, dass wir das für den Abend geplante Weinfest absagen. Es ist eine Frage der Pietät“, so Sven Wolf, Vorsitzender des Leisniger Gewerbevereins. Es könne nicht gefeiert werden, wenn am Tag zuvor ein 53-jähriger Leisniger Angestellter so schwer verletzt wurde und an den Folgen verstorben ist. Es sei ein am Fest Unbeteiligter gewesen, so Wolf.

Es fehlen die Worte

Nach der Beratung der Vereinsmitglieder gab es eine weitere im Rathaus. „Bürgermeister Tobias Goth verlas die Pressemitteilung der Polizei. Wir teilten ihm unsere Entscheidung mit, die seine Zustimmung fand“, so Wolf. Er habe dann alle am Weinfest Beteiligten wie Händler und Musiker informiert. „Alle haben großes Verständnis für unsere Entscheidung. Wie gehen auch davon aus, dass alle, die unser Weinfest besuchen wollten, dies verstehen“, sagte Wolf. Es sei schlimm, wenn man Zivilcourage zeige und das mit dem Leben bezahlen müsse. „Was ist hier los, wenn man als Bürger damit rechnen muss, mit dem Messer angegriffen zu werden?“, fragte der Gewerbe- und Verkehrsvereinsvorsitzende.

„Ich bin tief erschüttert und schockiert“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU). Ihm fehlen die Worte. Die Gedanken an die Geschehnisse würden ihn nicht loslassen. Was passiert ist, sei furchtbar und sinnlos, so Goth. Das Opfer ist im Technologieorientierten Gründer- und Entwicklungszentrum (TGE) angestellt gewesen und hat für den Bauhof der Stadt gearbeitet. „Wir werden am Montag entscheiden, ob wir die Buden für das Weinfest stehen lassen und wie es weitergeht“, so Goth.

Sein Amtsvorgänger Heiner Stephan zeigte sich ebenfalls sehr betroffen. „Ich bin froh, dass es in meiner Amtszeit keinen solchen Vorfall gab“, so Heiner Stephan. Er finde auch die Entscheidung des Gewerbe- und Verkehrsvereins richtig, das Weinfest zu verschieben. „Man hört und liest, dass an anderen Orten solche schlimmen Taten passieren, doch wenn es im Heimatort ist, dann ist es besonders schrecklich“, sagte Heiner Stephan.

Bauhofchef Ralf Herrmann, der für seinen Humor bekannt ist, kann man beinahe anhören, wie erschüttert er über den Vorfall ist. Er war am Sonnabendvormittag dabei, als Bürgermeister und Uwe Dietrich der Freundin des Opfers ihr Beileid aussprachen. „Er war ein guter Mitarbeiter, ein sehr zuverlässiger Kollege“, so Herrmann. Als solcher werde er dem Bauhofteam auf jeden Fall fehlen. Lediglich drei Mitarbeiter werden sich in dieser Woche um all die vielen Dinge kümmern, die auf der Arbeitsliste des Bauhofes stehen. Es gibt Ausfälle durch Urlaub und Krankheit. Auch im ländlichen Bereich werden es aus den gleichen Gründen weniger Kräfte sein, die in den nächsten Tagen eingesetzt werden können.

Nach Angaben der Nachbarn soll der Geschädigte ein sehr gutmütiger Mensch gewesen sein. Nichts anderes behauptet Michael Heckel, langjähriger Bürgermeister der inzwischen eingemeindeten Nachbargemeinde Bockelwitz. In Bockelwitz selbst hat das Opfer eine Zeit lang gelebt, voriges Jahr soll er mit seiner Freundin an den Leisniger Markt gezogen sein. Bevor er im Bauhof Leisnig tätig war, war der 53-Jährige unter anderem als Hausmeister für das Projekt „Jugend in Arbeit“ beim Verein Bockelwitz Nr. 3 im Einsatz. Daher kennt ihn Heckel. Auch er zeigt sich betroffen.

Vor der Bude, an der sich am Freitagabend das für viele Leisniger Unfassbare ereignet hat, bleiben auch im Laufe des Sonntags immer wieder Leute stehen, trauern still mit den Angehörigen. Die große Blutlache ist inzwischen verschwunden.

