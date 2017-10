Leisnig trauert um Karnevalisten Sein Leben galt dem Fasching und dem Fußball. Am Sonntag ist Lothar Zieger gestorben.

Lothar Zieger ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Fußball und Fasching waren neben der Familie sein Leben. © DA-Archiv

Den Männern und Frauen des Carnevalclubs Leisnig (CCL) wird in der neuen Saison und darüber hinaus einer ihrer bisher treuesten Mitstreiter fehlen: Lothar Zieger. Viele Leisniger und Stammgäste kennen ihn nur unter seinem Spitznamen Schnackel. Er ist am Sonntag im Alter von 71 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben.

Ein Programm ohne Lothar Zieger, dem früh verstorbenen Christian Kunze sowie Peter Grune ist vor einiger Zeit undenkbar gewesen. Die drei Männer gehörten zu den Aushängeschildern des Faschings in Leisnig. Inzwischen war Zieger nur noch selten im Rampenlicht zu sehen, zuletzt als Tänzer im Männerballett. Dafür hat er weiter beim Auf- und Abbau mit angepackt.

Eine weitere Leidenschaft war der Fußball. Mit seinem Talent schaffte es der junge Zieger mit der ersten Mannschaft 1970 in die Bezirksklasse. Als Trainer freute er sich über die Erfolge seiner Schützlinge, zu denen Frank Edmund gehörte. Die Gemeinschaft genoss Zieger auch in der Familie. Er und seine Frau Hannelore hatten viel Freude an einer großen Enkelschaar.

