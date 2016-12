Leisnig macht sich ran Mario D. Richardt und sein Team zeichnen in Börtewitz eine Sendung auf. Dabei kommen die Zuschauer nicht zu kurz.

In der Kulturscheune Börtewitz muss Moderator Mario D. Richardt Prominente an ihren Stimmen erkennen. Ob er das geschafft hat und sein Team die Zuschaueraufgabe lösen konnte, zeigt das MDR-Fernsehen am 16. Januar. © Dietmar Thomas

Bevor es richtig losgeht, werden kleine gelbe Kärtchen für das Zuschauerspiel der MDR-Sendung „Mach dich ran“ ausgegeben. Die Anwesenden raten, wie gut Mario D. Richardt die Aufgabe, die ihm der Leisniger Bürgermeister Tobias Goth (CDU) stellt, meistert. Der Gewinner darf dann erraten, ob das Fernsehteam die Tagesaufgabe meistert. Rät er richtig, bekommt er 1000 Euro. Schneidet der Moderator bei seiner Aufgabe schlecht ab, erhält er eine Strafe. In Börtewitz soll Richardt Prominente an der Stimme erkennen. 14 deutschlandweit bekannte Personen wie Peter Sodann, Tom Pauls und Kessler-Zwillinge sind es. Um seiner Strafe zu entgehen, soll Richardt sieben Personen erkennen.

Ob Mario D. Richardt eine Strafe bekommt und wenn ja, welche, darüber ist vorerst Schweigen angesagt. Ebenso wird nicht verraten, wer die Gewinnerin oder der Gewinner des Spieles ist und ob der- oder diejenige die 1 000 Euro erhalten hat. Wer das wissen möchte, muss sich die Sendung am 16. Januar 2017, um 19.50 im MDR-Fernsehen anschauen. Dann erfahren auch die Fernsehzuschauer, ob das Mach-dich-ran-Team die Tagesaufgabe gemeistert hat.

Diese besteht diesmal darin, einer behinderten Frau aus Bad Lauchstädt eine Wohnung zu beschaffen. Die Frau ist seit einem Unfall beinamputiert. Weil sie ihren Kachelofen nicht mehr heizen konnte, musste sie nach dem Unfall in eine andere Wohnung ziehen. Doch jetzt steht erneut ein Umzug an. Ihre derzeitige Wohnung liegt im ersten Stock. Sie kann aufgrund ihrer Behinderung und einer erneut erfolgten Operation die Treppen nicht mehr steigen. All ihre Bemühungen, in Bad Lauchstädt eine behindertengerechte, bezahlbare Wohnung zu finden, blieben erfolglos. Von „Mach dich ran“ erhofft sich die Frau jetzt Hilfe.

Leisnig wurde vom Fernsehteam des MDR willkürlich ausgewählt. „Wir waren vor Jahren schon einmal hier“, sagt Moderator Mario D. Richardt. Das Fernsehen fragte beim Bürgermeister an. Weil für die Aufzeichnung der Sendung ein Raum gebraucht wird, der mindestens 100 Leuten Platz bietet, fiel die Wahl auf die Kulturscheune Börtewitz. „Es war schwer, einen geeigneten Raum für die Sendung zu finden“, sagt Bürgermeister Tobias Goth. „So kurz vor Weihnachten ist alles für Feiern ausgebucht. Und Mario D. Richadt witzelt: „Leis nich. Das ist ein Börte Witz.“ Und wie in jeder Sendung von „Mach dich ran“ gibt es auch für die Fernsehzuschauer zu Hause eine Frage zu lösen. Sie dürfen diesmal raten, an welchem Fluss Leisnig liegt.

Jutta Jentzsch aus Kleinpelsen kennt die Sendung „Mach dich ran“. „Es ist eine gute Gelegenheit, die schöne Kulturscheune populär zu machen“, meint sie. Dr. Manfred Goelze aus Kleinpelsen dagegen sucht Kontakte. „Ich bin Jungrentner“, erzählt er. „Früher musste ich immer früh zur Arbeit fahren.“ Deswegen hatte er wenig Kontakt zu Leuten aus seiner Umgebung.

zur Startseite