Leisnig holt Angebote für Baumgutachten ein Die Lutherbuche vor der Stadtkirche St. Matthäi erlebt auf alle Fälle den nächsten Sommer. Das Gutachten ist noch nicht einmal in Arbeit.

Lutherbuche am Leisniger Kirchplatz. © André Braun

Leisnig. Vor Weihnachten und über den Jahreswechsel ist in Sachen Lutherbuche wenig passiert. Doch inzwischen hat Uwe Dietrich vom Bau- und Ordnungsamt der Stadt Leisnig mehrere Gutachter wegen eines Kostenangebotes angefragt. Das bestätigte er am Donnerstag auf Anfrage des Döbelner Anzeigers. Für den rund 140 Jahre alten Baum auf dem Kirchplatz soll eine Expertise erstellt werden. Das Außergewöhnliche daran: Die Kosten dafür bringen Leisniger Bürger auf.

Hintergrund ist ein Hin und Her um den Baum. Der Kirchenvorstand als Eigentümer hatte über Jahre einiges unternommen, damit der Baum wieder an Vitalität gewinnt. Doch sehr erfolgreich ist das nicht gewesen. Es hatte sich jedes Jahr in Größenordnungen Totholz gebildet. Ungefähr 1 000 Euro gab die Gemeinde jährlich dafür aus, den Baum zu pflegen und der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Das Jubiläumsjahr der Reformation wollten die Christen schließlich nutzen, um einen neuen Baum an dieser Stelle zu pflanzen. Ihr Fällantrag bei der Kommune wurde positiv beschieden – bis das Landratsamt einschritt und der Stadtverwaltung nahelegte, zunächst ein zertifiziertes Gutachten vorzulegen. Daran wird nun gearbeitet. In Anbetracht der Zeit geht der Bürgermeister davon aus, dass es in dieser Fällperiode bis Ende Februar nichts mehr wird. „Wenn das Gutachten vorliegt, dann müssen wir ja erst einmal darüber reden“, begründete er. Der Rathauschef geht davon aus, dass die Lutherbuche noch mindestens einen Sommer an dieser Stelle steht – außer, es ergibt sich eine Gefahrensituation. Der Kirchenvorstand hatte für Oktober 2017 schon einmal einen Fällauftrag ausgelöst, musste den Fachleuten wegen des Einspruchs des Landratsamtes dann aber wieder absagen.

Wie teuer das Gutachten wird, steht erst fest, wenn die Angebote vorliegen. Beim Geschichts- und Heimatverein sind bisher Spenden in Höhe von 600 Euro von Leisniger Bürgern eingegangen. Uwe Reichel, Chef des Vereins und Mitglied der Arbeitsgruppe Baumfreunde, der Baumschutzkommission und des Technischen Ausschusses der Stadt Leisnig, rechnet damit, dass solch eine Expertise zwischen 600 und 1 000 Euro kosten wird. Die Zusage, noch etwas zum jetzigen Betrag dazuzugeben, läge dem Vorstandsmitglied vor, das sich um diese Spendenaktion kümmert. Uwe Reichel selbst sicherte nochmals zu, dass sich die Heimat- und Baumfreunde an den anfallenden Pflegekosten beteiligen wollen, sofern die Lutherbuche stehenbleiben kann.

