Leisnig-Helau mit neuem Präsidenten Nach zwölf Jahren löst Mario Richter Jürgen Hermsdorf an der Spitze des Carnevalclubs Leisnig (CCL) ab. Das bleibt nicht ohne Konsequenz für den Elferrat.

Mario Richter (links) löst Jürgen Hermsdorf als Präsident des Carnevalclubs Leisnig ab. Neben dem Vorstand soll auch das Publikum bei den Veranstaltungen wieder etwas jünger werden. © DA-Archiv/André Braun

Mit vielfachem Helau haben die Leisniger am Sonnabend um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz die fünfte Jahreszeit begrüßt. Dabei wurde diesmal auch ein anderer Staffelstab weitergereicht. Zum ersten Mal oblag es Mario Richter, Bürgermeister Tobias Goth (CDU) den Rathausschlüssel abzunehmen. Denn in den nächsten Monaten „regieren“ in Leisnig die Narren.

Nach der Vorstandsneuwahl im September haben sich die Mitglieder des Gremiums auf Richter als neuen Präsidenten geeinigt. Eine Überraschung war das nicht wirklich. „Wir haben das so abgesprochen und darauf hingearbeitet“, so der neue Präsident. Wie lange er an der Spitze des traditionsreichen Leisniger Faschingsvereins stehen möchte, darauf lässt sich der Minkwitzer nicht festlegen. Ohnehin ist es schwer mit solchen Aussagen. Jürgen Hermsdorf, der bisherige Präsident, hatte nach seiner Wahl nur eine vierjährige Amtszeit in Aussicht gestellt. Daraus sind jetzt insgesamt drei Amtsperioden geworden.

Seit 2002 gehört Mario Richter dem Carnevalclub Leisnig an. Das Stammpublikum kennt ihn als Mitglied im Elferrat. Doch diesen Platz wird er im Januar und Februar bei den Veranstaltungen in der Zimmermann-Turnhalle nicht mehr einnehmen. Sein Platz ist also neu zu besetzen. Wer nachrückt, stehe Richter zufolge im Moment noch nicht fest.

Offiziell ist nun dagegen, dass Katrin und Rüdiger Schulze aus Meinitz das Leisniger Prinzenpaar der 65. Saison sind. Sie lösen Gitta und René Dehmelt ab, die die Leisniger und die Gäste durch die zurückliegende närrische Jahreszeit geführt haben.

Ebenfalls festgelegt ist, dass der Karneval in Leisnig jünger werden soll – selbst wenn der Verein im 65. Jahr des Bestehens ins Rentenalter kommt. Präsident Mario Richter bestätigt, dass auf eine Verjüngung hingearbeitet wird. Das trifft auf den Vorstand genauso zu wie auf die Veranstaltungen. Bei denen fehlte in den zurückliegenden Jahren das jüngere Publikum. Deshalb verfolgen die Karnevalisten ab Anfang nächsten Jahres ein neues Konzept.

Eine Live-Band „sparen“ sie sich am ersten Sonnabend sowie am Rosenmontag. Beide Abende wollen sie jugendlicher gestalten, mehrere DJs sollen auflegen. Schon im vergangenen Februar gab es am Rosenmontag einen Faschingsabend mit dem inzwischen überaus erfolgreichen Leisniger DJ Airdice. Das ist bei der Zielgruppe durchaus gut angekommen. Deshalb sollen diese Bemühungen ausgebaut werden. Auf das Traditionsprogramm mit Tänzen und Büttenrede wollen die CCL-Mitstreiter aber auch an solchen Abenden nicht gänzlich verzichten. Allerdings haben sie vor, es mit einer knappen halben Stunde deutlich zu straffen. Überdies könne der „Jugendfasching“ noch ein paar andere Elemente enthalten als zum Beispiel der Galafasching zur Eröffnung.

Wann welche Veranstaltungen geplant sind, das finden Interessierte schon jetzt auf der Internetseite des CCL. Auf diesem Weg können diesmal auch schon Tickets für die einzelnen Veranstaltungen reserviert werden. In den Vorjahren hat der Verein immer erst am 11.11. mit dem Vorverkauf begonnen. Doch offenbar lohnt sich jetzt auch auf diesem Gebiet schon das Schnellsein. Dabeisein können Faschingsfans unter dem Motto: Leisnig feiert überall – mal anders sein beim Maskenball!

