Leisnig geht auf Versöhnungskurs Der Knatsch ums Abwasser soll beigelegt werden. Die Leisniger wollen Gersdorf 2018 doch gehen lassen, wenn eine spätere Fusion nicht infrage kommt.

Wie kann die Abwasserentsorgung in den Städten Leisnig, Hartha und Waldheim in Zukunft sinnvoll betrieben werden? Auf diese Frage soll es bis 30. Juni 2017 eine Antwort geben. Dann bekommen die Räte von Waldheim, Hartha und Leisnig noch ein Vierteljahr Zeit, sich über Vor- und Nachteile eines gemeinsamen Verbandes klarzuwerden. Die Analyse wird die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland (Kem) GmbH anfertigen. Den Auftrag für rund 15 000 Euro hat der Abwasserzweckverband Leisnig in dieser Woche ausgelöst. Die Kem berät jetzt schon den Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Zschopau“, beim Leisniger Verband erledigt sie als Dienstleiter die Betriebsführung.

Bis 30. September sollen sich die Räte in den drei Kommunen sowie Döbeln (gehört durch die Eingliederung von Ziegra-Knobelsdorf zum AZV Untere Zschopau) eine Meinung darüber bilden, „was wirtschaftlich ist und Sinn macht“, so Kem-Geschäftsführer Jens Burkersrode. Er stellte den Leisniger Stadträten am Donnerstag den Kompromissvorschlag vor. Der sei Ergebnis eines Treffens bei der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Streitschlichtung dort ist nötig gewesen, weil die Leisniger Räte dem Austrittsgesuch von Gersdorf aus dem AZV Leisnig nicht nachgegeben haben. Doch die Trennung muss einvernehmlich passieren.

Sollte die Analyse zu dem Schluss kommen, dass eine Fusion der ähnlich strukturierten, vergleichbar großen Verbände die beste Lösung ist, können sich die Stadträte dafür entscheiden. „Stimmt eine Kommune nicht zu, sollte schon vorher per Beschluss geregelt werden, dass Hartha mit Gersdorf zum 1. Januar 2018 aus dem Leisniger Verband austreten darf“, so Burkersrode. Diese Klausel begründete er damit, dass Hartha durch eine verbindliche Zusage Rechtssicherheit bekommen soll. Gebe es dagegen den erklärten Willen, zu fusionieren, müsse es vorm Zusammengehen nicht erst einen Austritt gehen. Der Fusionszeitpunkt sei nebensächlich. Das könne auch der 1. Januar 2019 sein, um entsprechend vorbereitet zu sein.

Hartha will mit der Ortschaft Gersdorf aus den Abwasserzweckverband Leisnig austreten und zum AZV Untere Zschopau gehen, wo der „Rest“ Harthas Mitglied ist. Das schafft einheitliche Strukturen, reduziert Aufwand. Leisnig will Gersdorf nicht aufgeben, weil der Verband damit hinfällig ist. Beide Seiten waren unzufrieden. Die Analyse soll alle Partner wieder an einen Tisch bringen. Die Waldheimer Räte hatten signalisiert, einem Zusammengehen mit Leisnig offener gegenüberzustehen, wenn es einheitliche Gebühren gibt. Die schafft Leisnig mit der Einführung der Regenwassergebühr im nächsten Jahr.

