Leisnig ändert Termin fürs Altstadtfest Das Fest im nächsten Jahr wird wieder am letzten Wochenende im August gefeiert. Nicht allen Mitwirkenden gefällt das.

Ein „Hammerschlag“ ist für Klaus-Dieter Reißmann, dass das Altstadtfest in Leisnig künftig an einem anderen Termin gefeiert werden soll. © Archiv/ Dietmar Thomas

Wer Fan des Burg- und Altstadtfestes in Leisnig ist und keines davon seit Jahren versäumt, der sollte sich jetzt schon einmal den Termin dafür vormerken. Nachdem es jahrelang am vorletzten Wochenende im August begangen worden ist, wird 2017 – und wahrscheinlich auch die Folgejahre – erst am letzten Wochenende gefeiert.

Zu den ersten Mitwirkenden hat sich das jetzt schon herumgesprochen. Klaus-Dieter Reißmann hat davon auf Nachfrage bei einer der zurückliegenden Auswertungsrunden erfahren. Der Hobbyschmied gehört zu den Männern und Frauen, die auf dem Burglehn die Handwerkerstraße gestalten. Seines Wissens ist der neue Termin gewählt worden, weil der dem Mittelsächsischen Kultursommer (Miskus) besser in den Plan passt. „Schön, aber einigen von unseren Handwerkern passt dieser Termin überhaupt nicht“, schilderte Reißmann in der Vorwoche den Stadträten. Bleibe es dabei, dann seien mindestens vier Stände in der Handwerkerstraße unbesetzt.

Einmalig oder dauerhaft verschoben?

Insgesamt wundert sich Reißmann darüber, wie die Festlegung des neuen Termins gelaufen ist: „Wir waren jahrelang der Meinung, dass das vorletzte Wochenende am geeignetsten ist und haben lediglich in diesem Jahr eine Ausnahme gemacht, weil es eine für die Burg Mildenstein wichtige Veranstaltung gab.“ Damit erinnerte der Handwerker, weshalb es in diesem Sommer schon zu einer Verschiebung gekommen war. Die Erklärung stimmt. Eine Woche vorm Altstadtfest erlebten Musikfreunde auf dem Mildenstein zwei Konzerte des MDR-Musiksommers. Die und das Fest unter einen Hut zu bringen, wäre für Mitwirkende und Konzertbesucher unzumutbar gewesen.

Dass das Beibehalten des neuen Termins ein Problem darstellt, kam für Bürgermeister Tobias Goth (CDU) und auch einen Großteil der Räte überraschend. „Wir hören heute das erste Mal, dass der Termin umpassend ist“, gab Goth zu. Wolfgang Rölle (CDU), selbst Mitwirkender beim Fest, findet, dass es immer Leute geben wird, denen der eine oder andere Termine nicht so in den Kram passt. „Allen können wir’s nicht recht machen.“ Elgine Tur de la Cruz (Die Linke) erinnerte sich in diesem Zusammenhang daran, dass schon länger mal über das letzte Augustwochenende als neuen Festtermin gesprochen worden ist. Letztlich habe man mit der Festlegung darauf wohl nur die Diskussion beendet.

Festlegung kommt von Kommune

Dass die Verlegung dem Mittelsächsischen Kultursommer zuliebe passiert ist, wie es bei Klaus-Dieter Reißmann offenbar den Anschein erweckt hat, stimmt nicht. Die Festlegung hat die Kommune offenbar schon vor Monaten getroffen, allerdings auf Anfrage des Vereins. „Wir beginnen im Mai und Juni schon, das darauffolgende Veranstaltungsjahr zu planen“, erklärte Projektleiter Jörn Hänsel auf DA-Anfrage. Deswegen habe der Miskus bei der Stadt angefragt, wann 2017 gefeiert werden soll und darauf die Antwort erhalten, dass das Altstadtfest abermals fürs letzte Wochenende im August geplant wird.

„Zugegeben“, so Hänsel weiter, „mit dieser Wahl sind wir recht zufrieden.“ Der Grund: Dann sind die Feste in Mügeln und Mittweida, zu denen das Altstadtfest in Leisnig durchaus in Konkurrenz stand, schon durch. In Mittweida ist der Miskus ebenso präsent wie in Leisnig. „Weil wir immer weniger Personal haben, kommt es uns entgegen, wenn die Feste nicht auf einen Termin fallen. Ansonsten wären Abstriche nötig“, gibt Hänsel unumwunden zu. Für das Team der Burg Mildenstein spielt es keine große Rolle, wann 2017 gefeiert wird. Allerdings sei es auch für die längerfristige Burgplanung von Vorteil, wenn man sich auf ein Wochenende einigen könnte, so Sabine Rötzsch, die auf Mildenstein fürs Marketing zuständig ist.

„Sollte die Festlegung für das nächste Jahr für die Handwerkerstraße ungünstig sein, müssen wir alle gemeinsam versuchen, eine vernünftige Besetzung der Stände in der Handwerkerstraße hinzubekommen“, so der Bürgermeister. Bislang hatte sich darum federführend Klaus-Dieter Reißmann gekümmert.

