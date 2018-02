Leiser Abgang Sein Platz ist nicht mehr in Berlin: Thomas de Maizière gehört der künftigen Regierung nicht mehr an.

Die lange Nacht hat Spuren hinterlassen: Der bisherige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärt am Ende der Koalitionsverhandlungen vor der CDU-Parteizentrale, dass er der künftigen Bundesregierung nicht angehören wird. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Die Absage kommt gerade mal 24 Stunden nach der Einladung. In einer kurzen E-Mail aus dem Großenhainer Wahlkreisbüro lässt Thomas de Maizière den geplanten Firmenbesuch ausfallen. Einen Grund nennt er nicht. Womöglich hält er einen Tag nach Bekanntwerden seines Ausscheidens aus der Bundesregierung einen Wahlkreisauftritt für nicht angemessen.

Nach zwölf Jahren am Kabinettstisch von Bundeskanzlerin Angela Merkel beendet Thomas de Maizière seine Karriere als Spitzenpolitiker. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte der SZ, er bedauere das. „Ich finde, Thomas de Maizière bleibt sich treu. Er hat viel für die Demokratie und für Deutschland getan.“

Die CSU hatte, das wusste de Maizière, seit Monaten darauf gedrungen, das Innenministerium zu bekommen. „Etwas anderes kam für mich nicht infrage“, sagte der 64-Jährige am Mittwoch in Berlin. Er sei stolz und dankbar, zwölf Jahre als Minister gedient zu haben. Zunächst bleibt ihm jetzt nur noch sein Abgeordnetenmandat in Berlin: „Gerne bleibe ich der Bundestagsabgeordnete unseres wunderbaren Landkreises Meißen und vertrete unsere regionalen Interessen in Berlin.“

Thomas de Maizière hat in Berlin so viele aufs und abs erlebt wie kaum ein anderer Bundespolitiker. Er war Innen- und Verteidigungsminister sowie Chef des Bundeskanzleramtes. Zeitweise errang der CDU-Mann so hohe Popularitätswerte, dass manche Beobachter ihn als Reservekanzler sahen. Parteifreunde und Sozialdemokraten lobten den einstigen Kanzleramtschef für Fairness, Kompetenz und Übersicht. Sein Satz „Kloppen tun sich andere“ stammt aus dieser Zeit. Jahre später stand er als Ressortchef für Verteidigung wegen eines umstrittenen Rüstungsprojekts kurz vor der Ablösung. Und die Flüchtlingskrise bescherte ihm einen Berg von Problemen, die er teils spät, teils gar nicht in den Griff bekam.

Thomas de Maizière ist gebildet und Fachmann für beinahe alles. Diesen Ruf genoss er schon in seiner Zeit in Dresden. Er wurde geholt, wenn die Probleme ganz besonders kompliziert und unübersichtlich waren. Das begann mit der Mitarbeit am deutsch-deutschen Einigungsvertrag und setzte sich mit Solidarpakt und Föderalismusreform fort. Von 1999 bis 2001 leitete de Maizière die Sächsische Staatskanzlei. Danach wurde er Finanzminister, Justizminister, Innenminister. Jeweils ein bis zwei Jahre übte er die Ämter aus – nicht viel Zeit, etwas zu bewegen. Es sei „höhere Gewalt“, die ihn immer wieder in neue Ämter gebracht habe, sagte er selbst.

2005 bot ihm Angela Merkel das Amt des Kanzleramtschefs an. Politiker sollten mehr arbeiten und weniger quatschen, sagte er damals in gewohnt strengem Tonfall. „Jedes zweite Interview ist überflüssig“. Vier Jahre später machte ihn Merkel zu ihrem Innen- und ab 2011 zum Verteidigungsminister. Die Affäre um die Aufklärungsdrohne Eurohawk beschädigte den guten Ruf de Maizières nachhaltig, und so ersetzte Merkel ihn später im Zuge der Regierungsbildung durch Ursula von der Leyen. De Maizière ging zurück ins Innenministerium. Die beherrschenden Themen: Flüchtlingskrise und Terrorgefahr.

Aus dem besonnenen und ruhigen Pragmatiker de Maizière wurde phasenweise ein Getriebener. Seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015 befand sich der Innenminister – zuständig für öffentliche Sicherheit und Ordnung – in einem Dilemma. Auf der einen Seite die Kanzlerin, die um jeden Preis an ihrer Politik der offenen Grenzen festhielt und der de Maizière loyal verbunden war. Auf der anderen Seite die CSU, die offen die Konfrontation mit Merkel suchte und beharrlich eine Obergrenze forderte. Ausgerechnet in seinem Zuständigkeitsbereich ging es drunter und drüber. Das ihm unterstehende Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) war anfangs überfordert und für zahlreiche Pannen und Fehler verantwortlich. Selbst ein deutscher Bundeswehrsoldat mit rechtsextremer Gesinnung konnte sich getarnt als Asylbewerber falsche Papiere erschleichen. Der Versuch, auf EU-Ebene eine solidarische Verteilquote hinzubekommen, misslang. Nach einer missglückten Terrorwarnung überschüttete ihn die Öffentlichkeit mit Häme („Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern“).

Mehr als einmal hätte de Maizière sächsischer Ministerpräsident werden können. Als Georg Milbradt 2007 gehen musste, traf sich Sachsens CDU-Spitze im Privathaus Milbradts und besprach, wer es machen sollte. Damals lehnte de Maizière ab – mit Hinweis auf seine Aufgabe als Kanzleramtschef. Zurück in die Provinz wollte er nicht mehr. Stanislaw Tillich übernahm das Spitzenamt. Immer, wenn Tillich holperte, wünschten sich manche Unionspolitiker, dass der führungsstarke de Maizière doch noch als Chef zurückkehren würde. Doch der winkte stets ab.

Erst recht, als Alt-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf im Oktober gegen Tillich stichelte und für de Maizière warb. Auch diesmal wollte der Jurist nicht, versuchte, den für die Sachsen-Union peinlichen Eklat zu ersticken. „Mein Platz ist in Berlin“, bekräftigte de Maizière immer wieder. Sachsen könne nicht damit rechnen, so bald wieder einen Bundesminister stellen zu können. Darum wolle er in Berlin bleiben – auch, wenn er da schon geahnt haben wird, dass andere seinen Job bekommen könnten. Wer de Maizière in diesen Tagen zur Seite nimmt, dem sagt er freundlich, aber bestimmt, wer so lange wie er in Berlin Politik gestaltet habe, könne nicht mehr in eine tiefere Liga zurück. Arrogant klingen solle das nicht. Es sei einfach so. Arroganz, das weiß de Maizière, hat man ihm gerade in Sachsen immer mal wieder vorgeworfen. Und oft hat ihn das geärgert.

zur Startseite

Artikelempfehlung Leiser Abgang Die Absage kommt gerade mal 24 Stunden nach der Einladung. In einer kurzen E-Mail aus dem Großenhainer Wahlkreisbüro lässt Thomas de Maizière den geplanten Firmenbesuch ausfallen. Einen Grund nennt er nicht. Womöglich hält er einen Tag nach Bekanntwerden seines Ausscheidens aus der Bundesregierung einen Wahlkreisauftritt für nicht angemessen. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/leiser-abgang-3874946.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: