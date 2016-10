Leipzigs neues Sieg-Gefühl Erstmals in der Bundesliga sind die DHfK-Handballer der Favorit. Das macht ihnen zu schaffen.

Trainer Christian Prokop ballt die Faust – und verlängert seinen Vertrag in Leipzig bis 2021. Auch die Torhüter Jens Vortmann und Milos Putera bleiben langfristig. © picture point

Das ist mehr als ein Bundesligaspiel. Für Erinnerung, Stolz oder auch ein kurzes Innehalten bleibt trotzdem kein Platz in der stärksten Liga der Welt, in der Leipzigs DHfK-Handballer nicht nur angekommen sind. Inzwischen mischen sie munter mit. Das 32:27 am Sonntag gegen den TBV Lemgo, der vierte Saisonsieg, ist der Beleg.

So schließt sich der Kreis, denn so hat sich das Geschäftsführer Karsten Günther gewünscht, als die Leipziger vor neun Jahren zum ersten Mal gegen Lemgo gespielt haben. Im DHB-Pokal ist das gewesen und „das Aufeinandertreffen ein entscheidender Impuls für unsere junge Geschichte“, erinnert Günther an das erste große Spiel der 2006 neugegründeten Handballabteilung des ruhm- und noch traditionsreicheren SC DHfK. Der damalige Oberligist hatte zwischenzeitlich sogar mit 14:12 geführt. Am Ende hieß es 21:37.

„Wir hatten keine Chance. Das sieht nun aber anders aus“, meint Günther, damals Trainer der Grün-Weißen. Diesmal sind sie der Favorit, und zwar so richtig und das vermutlich das erste Mal. Binnen neun Jahren haben sich die Vorzeichen umgekehrt – was auch der Tabellenstand dokumentiert, wenn der Liga-Achte auf den 15. trifft. Dennoch betont Günther: „Es sollte sich niemand vom derzeitigen Tabellenstand täuschen lassen. Der TBV ist auch jetzt ein ganz dicker Brocken, ein Schwergewicht in der Bundesliga.“

Dieser Sieg, will er sagen, ist also keine Selbstverständlichkeit, auch gegen Lemgo nicht – selbst wenn vom TBV Deutschland, wie die Mannschaft damals wegen ihrer vielen Nationalspieler hieß, auch nur noch die Erinnerung geblieben ist. Und ihr Star von einst, der jetzt als Trainer arbeitet: Florian Kehrmann.

Für den Blick zurück hat auch er keine Zeit. Zu spannend ist das Hier und Jetzt, in dem Leipzig vor 3 600 Zuschauern klarer als erwartet dominiert und doch Nerven zeigt. Entschieden ist diese Partie jedenfalls erst zehn Minuten vor Schluss. Das reicht für den Sprung auf Tabellenplatz fünf.

