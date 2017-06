Leipzigs Messechef zaubert Rekordbilanz aus dem Hut Das Schaufenster des Ostens kratzt an der 100-Millionen-Marke. Aber geht es so weiter?

Leipzigs Messechef Martin Buhl-Wagner hat es mal wieder geschafft: Rekordbilanz und Vertragsverlängerung. Im Stadtgeschichtlichen Museum freute er sich vor zwei Jahren über die Sonderschau zur Geschichte der Messe, einer der ältesten der Welt. © momentphoto.de/bonss

Pünktlich zur Bilanzvorlage strahlt das Doppel-M vom Hochhaus am Leipziger Hauptbahnhof. Gerade erst war die Sanierung am gut acht Meter hohen Symbol der Messe beendet und eine LED-Beleuchtung installiert worden. Das weit sichtbare Logo gehört seit Jahrzehnten zum Stadtbild.

Auch Messechef Martin Buhl-Wagner hat Grund zu strahlen – nicht nur, weil sein Vertrag vorzeitig um fünf Jahre verlängert wurde. Für 2016 kann er einmal mehr einen Rekord vermelden. Mit 97,3 Millionen Euro Konzernumsatz bilanziert er das dritte Plus in Folge und kratzt an der Schwelle zur 100. Gegenüber 2014 legte das Geschäft sogar um ein Viertel zu. Wegen meist zweijähriger Veranstaltungsrhythmen vergleicht die Messe nur jeweils gerade oder ungerade Jahre miteinander.

Zur Präsentation hatte die Geschäftsführung mit Bedacht in die Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst eingeladen. Schließlich feiert jenes Doppel-M seinen 100. Geburtstag, und sein Schöpfer Erich Gruner hatte einst in der 1764 gegründeten Einrichtung studiert und gelehrt. Die älteste deutsche Messe-Marke erinnert an die Mustermessen, die in Leipzig entwickelt wurden. Der Wandel weg von der Warenmesse am Ende des 19. Jahrhunderts war eine Zäsur. 1917 wurde der Grafiker beauftragt, ein international unverwechselbares Logo für Mustermessen zu entwerfen. Sein erster Entwurf enthielt noch drei übereinander stehende „M“: zwei waren positiv gesetzt, den Weißraum interpretierte Gruner als drittes „M“, das aber bald in Vergessenheit geriet.

Er sei Gruner sehr dankbar, sagt der Messechef. Dessen Erfindung sei das älteste und markanteste deutsche Messelogo.

2016 sei ein „tolles Jahr“ gewesen, so der Wirtschaftsingenieur aus Annaberg-Buchholz, der seit 2008 die Messe leitet. „Unsere Strategie der integrierten Veranstaltungskompetenz geht auf.“

Alle Geschäftsbereiche hätten zur positiven Jahresbilanz beigetragen, ergänzt Geschäftsführer Markus Geisenberger: fünf Töchter und das Kongresszentrum CCL. In Summe habe es 35 Messen, 195 Kongresse und ähnliche Veranstaltungen sowie 48 Events gegeben. Die Gruppe begrüßte rund 9 500 Aussteller und 1,2 Millionen Besucher – auch im Ausland wie bei Fachmessen für Denkmalschutz und Orthopädietechnik in Russland.

Auch 2017 läuft es dem Vernehmen nach prima. Bis Mitte Juni habe es nur zwei Wochenenden ohne Veranstaltung gegeben. Höhepunkte seien etwa die Dreamhack, das Festival der europäischen Onlinegamer, die Handwerksschau, die Industriemessen Intec und Z und die Buchmesse gewesen. Im zweiten Halbjahr wartet neben Bewährtem – wie den Ordermessen Cadeaux und Midora und dem Besuchermagneten Modell-Hobby-Spiel – auch Neues. So zum Beispiel die im deutschsprachigen Raum einzigartige Plattform für Transport, Intralogistik und Sicherheit.

Nur zum Jahresende regiert – zur Freude des Führungsduos – Chaos. Der gleichnamige Computerclub veranstaltet im CCL einen Kongress.

