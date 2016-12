Leipziger sammeln Ideen für die Telemedizin

Eine sächsische Kreativwerkstatt soll Ärzten und Patienten helfen, die Vorteile der Digitalisierung zu erschließen. Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) kündigte am Wochenende an, ihr Ministerium fördere mit 75 000 Euro eine Klasse im Leipziger Spinlab. Das ist eine Einrichtung zur Förderung junger Unternehmen, die von der privaten Leipziger Hochschule HHL mit Partnern aufgebaut wurde. Die jungen Hoffnungsträger nutzen Gemeinschaftsbüros in der ehemaligen Leipziger Baumwollspinnerei.

Klepsch sagte, ihr Ministerium finanziere als Themenpartner eine Klasse zum Thema E-Health und Telemedizin. Gesucht würden zusätzliche Komponenten der medizinischen Versorgung und damit ein Beitrag zur Steigerung der medizinischen Qualität in Sachsen. Mindestens drei Startup-Firmen, also junge Unternehmen, würden betreut, um ihre Entwicklung zu beschleunigen und sie „mit vorhandenen regionalen Strukturen zu vernetzen“. (SZ/mz)

www.spinlab.co

