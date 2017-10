Leipziger Messe erneut Service-Champion

Beim Jahresumsatz Zehnter, beim Marktanteil Neunter, bei der Ausstellungsfläche Achter – aber beim Service kann keine deutsche Messe Leipzig das Wasser reichen. Auch 2017 sind die Sachsen Service-Champions und rangieren in der Branche unangefochten an der Spitze. „Wir sind begeistert von der vierten Ehrung in Serie“, sagt Messechef Martin Buhl-Wagner. Die Top-Position beweise, dass sich die konsequente Service-Orientierung auszahle.

Das Ranking der Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitung Die Welt in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main ermittelt jährlich unter 1,5 Millionen Kunden deren Zufriedenheit mit Hilfsbereitschaft, Beratungsqualität und serviceorientierter Atmosphäre. Die Studie wurde 2011 erstmals durchgeführt. Sie listet in diesem Jahr 2 895 Unternehmen in 325 Branchen auf. Dabei wurden auch die zwölf größten deutschen Messeplätze verglichen. Die Leipziger Messe GmbH ist unter insgesamt 200 mit Gold bewerteten Adressen die einzige im Freistaat. (SZ/mr)

