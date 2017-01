Leipziger Lobeshymnen Die besten Springreiter gastieren beim Weltcup in der Messehalle. Die Deutschen feiern das Heimspiel und ein Jubiläum: die 20. Partner Pferd.

Mein Leipzig lob’ ich mir! Christian Ahlmann steht in der Messehalle an einem Hindernis. Er hat in dieser Weltcup-Saison zwar schon das erste Heimspiel in Stuttgart gewonnen. Der Weltranglistenzweite braucht aber trotzdem noch ein gutes Ergebnis. © dpa

Christian Ahlmann startet wieder in seinem Wohnzimmer. Er ist der Springreiter mit den meisten Erfolgen bei der Partner Pferd. Fünf Siege im Großen Preis stehen für ihn zu Buche. „Ich habe auf alle Fälle schon teilgenommen, als es noch national ausgeschrieben gewesen ist, und das ist ja schon ein Weilchen her“, sagt der Marler. Er meint die Anfänge von 1998 bis 2001, in der der inzwischen 42-Jährige 2000 gewonnen hat. „Leipzig war von Anfang an ein gutes Turnier, was die Bedingungen angeht, aber auch die Akzeptanz der Besucher.“ 2002 bekommt der Wettbewerb in der Messehalle den Weltcupstatus und gleich das Finale. „In so kurzer Zeit von einem nationalen Turnier zu einem etablierten internationalen Ereignis, das auch schon wiederholt Finals ausgetragen hat – eine bessere Entwicklung ist kaum möglich. Das ist schon weit weg von normal“, sagt Ahlmann. Er siegt 2007, 2011 beim Finale sowie 2012 und 2013.

Das Außergewöhnliche bleibe für ihn, „abgesehen von den Spitzenvoraussetzungen, die andere Turniere der Weltcupserie auch bieten, die Fans“. Sie machen die Partner Pferd bei der 20. Auflage erneut zum Erlebnis: „Wir merken, wie viel Spaß die Leute in Leipzig am Pferdesport haben.“ Läuft es gut, bekommt der Reiter das zu spüren: „Wenn sich anderswo bei den Siegerehrungen die Ränge leeren, bleiben in Leipzig die Menschen sitzen und feiern mit.“ Der Weltranglistenzweite sieht in ihnen und ihrer Unterstützung das Herz der Veranstaltung: „Das ist etwas Besonderes. Alles andere schließt sich dem an.“

Für Otto Becker steht fest, „dass wir uns auch in 20 Jahren noch in Leipzig zu einem tollen Turnier treffen“. Der Bundestrainer erinnert sich besonders gern an das erste Finale 2002: „Der Weltcupsieg in Leipzig war einer der herausragenden Erfolge meiner aktiven Karriere – und dann auch noch im eigenen Land.“ Der zweite Umlauf sei legendär gewesen. „Da sprechen Ludger Beerbaum und ich heute noch drüber.“ Am Ende gewinnt Becker vor Beerbaum. „Das war ein unbeschreibliches Erlebnis“, sagt Becker. „Die Atmosphäre und die Begeisterung des Publikums waren überwältigend, aber das ist ja heute noch so.“

Zuschauer füllen die Halle und verbringen die Tage in der Messe. „Es ist geräumig und großzügig.“ Die Partner Pferd habe mit Volker Wulff einen Promoter, „der viel Erfahrung hat und schon lange erfolgreich Turniere auf diesem Niveau vermarktet“. Auf Becker macht der Wettbewerb einen sehr soliden Eindruck. „Vielleicht können wir auch noch mal ein Weltcupfinale nach Leipzig holen“, sagt Wulff. „Das wäre schön.“

Falls das klappt, meldet Daniel Deußer bereits sein Interesse an. Dann „würde ich gern teilnehmen“, sagt der Weltranglistenerste. „Es ist ein Turnier mit guten Möglichkeiten, auch ein junges Pferd an den Start zu bringen. Die Organisatoren machen ja mehrere gute Turniere, bei denen sie an alle denken: Pferde, Pfleger, …“ Auch Beerbaum schwärmt von Leipzig. Dabei hat er dort „leider noch nicht viel gerissen“ – außer Hindernisse. Der Riesenbecker ist wie alle anderen Kollegen glücklich über den Weltcup-Standort. „Als Jahresauftakt im letzten Drittel der laufenden Weltcup-Saison ist die Partner Pferd ein absolutes Muss für jeden von uns“, betont er.

