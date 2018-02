Leipziger Flieger meiden Dresden Nächtlicher Fluglärm ist eine Ausnahme. Daran ändern auch Überflüge von Frachtmaschinen nichts.

Dank des Nachtflugverbots am Dresdner Flughafen können die Anwohner in der Einflugschneise ruhig schlafen. Frei von Flugzeugen ist der Himmel über der Stadt dadurch aber nicht. Anders als von so manchem Dresdner wahrgenommen, sorgen diese aber nicht für eine Lärmbelästigung. Hinweise, wonach Frachtmaschinen mit dem Ziel Leipzig/Halle über der Stadt mit dem Sinkflug beginnen, und dadurch Lärm verursachen, bestätigen sich auf Nachfrage bei der Deutschen Flugsicherung und dem Logistikunternehmen DHL nicht. Letzteres betreibt am Leipziger Flughafen ein Luftfahrt-Drehkreuz.

Wie die Deutsche Flugsicherung mitteilt, überfliegen jede Nacht im Schnitt nur vier Frachtflugzeuge in Betriebsrichtung Ost und zwei in Richtung West die Stadt beziehungsweise das Umland im Radius von 14 Kilometern. Das betrifft den Zeitraum, für den in Dresden das Nachtflugverbot gilt, also zwischen 23.30 Uhr und 5.30 Uhr. Diese sind dabei zwar tatsächlich meist schon im Sinkflug, fliegen dabei aber immer noch in einer Höhe zwischen 21 000 und 26 000 Fuß, also sieben bis acht Kilometern. Diese Zahlen nennt Sandra Teleki von der Deutschen Flugsicherung in München. „Wir nehmen selbstverständlich alle Befürchtungen ernst, halten es aber eher für unwahrscheinlich, dass Anflüge auf Leipzig Bodenlärm in Dresden auslösen“, sagt Mattias Persson, Pressesprecher Sachsen der Deutsche Post DHL Group. Entsprechende Beschwerden aus dem Raum Dresden würden dem Unternehmen ebenfalls nicht vorliegen.

Keine Lärmbelastung messbar

Peter Volkmer, Vorsitzender der Vereinigung gegen Fluglärm Dresden, ist diese Thematik ebenfalls neu. Sein Verein hat seit 1996 für das Nachtflugverbot in Dresden gekämpft und kontrolliert dessen Einhaltung mit zwei eigenen Messstationen. „Für uns ist keine Lärmbelastung erkennbar“, sagt er zum Thema Frachtflugverkehr in Richtung Leipzig. „Unsere Messstellen würden das aufzeichnen, und die weisen nichts aus“, erklärt Volkmer.

Insgesamt sind im letzten Jahr 664 Überflüge zwischen 22 Uhr und 6 Uhr von der Lärmmessstation des Vereins in Dresden-Rähnitz gezählt worden. 17 Maschinen sind nach Mitternacht in Dresden angekommen. Vor dem Verbot waren es pro Monat 800 Flüge. (SZ/bb)

