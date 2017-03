Leipziger Exportschlager Als erster Fußballer von RB erhält Timo Werner eine Einladung von Jogi Löw. Auf der Wunschliste von Jürgen Klopp steht er auch.

Timo Werner stürmt zur Auswahl – und auch nach Liverpool? © dpa

Es sind aufregende Tage für Timo Werner. Vielleicht auch welche, die ihm einiges Kopfzerbrechen bereiten werden. Einfach ist die Sache mit der Nationalmannschaft. Die erste Einladung von Bundestrainer Joachim Löw, der den Stürmer für die Länderspiele kommenden Mittwoch gegen England und vier Tage später gegen Aserbaidschan nominierte, schlägt man nicht aus. Aber wie sieht das bei der Offerte von Jürgen Klopp aus, der den Angreifer von RB Leipzig angeblich schon im Sommer zum FC Liverpool locken will?

Werner, der vergangenen Sommer vom Absteiger VfB Stuttgart zum Aufsteiger RB Leipzig gewechselt war, ist mit seiner Quote von 14 Toren in 24 Bundesligaspielen derzeit bester deutscher Stürmer. Zusammen mit seiner Schnelligkeit und seinen 21 Jahren ergibt das einen Typen, der Begehrlichkeiten weckt. „Das Interesse von Klubs von der Insel ist allgemein da“, bestätigte sein Berater und Ex-Nationalspieler Karlheinz Förster. Allerdings läuft Werners Vertrag in Leipzig noch bis 2020 – und hat keine Ausstiegsklausel. Bei den Rasenballern bekommt er geschätzt mehr als zwei Millionen Euro pro Saison, in Liverpool würde er wohl mindestens das Doppelte verdienen. Die Engländer sollen laut Medienberichten bereits Interesse an Emil Forsberg und Naby Keita gezeigt haben. „Nach allem, was ich gelesen habe, müsste die Hälfte unseres Kaders nächste Saison in Liverpool spielen“, erklärte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick. Er glaube, dass es kein Einziger sein wird.

Werner ist der erste Spieler von RB, der für die Auswahl nominiert wurde. Löw bescheinigt ihm „Potenzial zur Weltklasse“, er verfüge über Qualitäten wie kein anderer deutscher Stürmer. „Er bringt Unordnung in eine Ordnung.“ Manchmal bringt er auch gegnerische Fans in Wallung, gegen Schalke fiel er mit einer Schwalbe auf. Die teilweise überzogene Kritik konterte er mit Toren. Das wird belohnt. (mit sid)

zur Startseite