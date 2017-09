Leipziger erkunden die Region Rund 15 Kilometer geht es durch Wald und Flur. Dabei entdecken die Wanderfreunde auch ein altes Handwerk.

Die zwölf Leipziger Wanderfreunde waren zeitig aufgestanden. Denn als sie sich am Sonnabend um 9 Uhr mit den fünf Polditzer Heimatfreunden am Leisniger Bahnhof trafen, hatten sie bereits knapp eine Stunde Zugfahrt hinter sich. Weiter ging es zu Fuß in Richtung Tanndorf. Einen Zwischenstopp auf der etwa 15 Kilometer langen Strecke gab es in der Polkenberger Mühle, in der die Wanderfreunde einen Einblick in das alte Handwerk des Müllers erhielten. Den Mittagstisch hatte Vereinsvorsitzender Jörg Heinzmann in der Gaststätte Zur alten Bäckerei in Polditz gedeckt. Weiter ging es durch die Natur bis kurz vor den Tanndorfer Bahnhof. Vor der Heimfahrt konnten sich dort alle Teilnehmer noch einmal bei einem kleinen Picknick stärken.

Nach dem gemeinsamen Brotbacken, dem Pizzabacken mit den Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ Polkenberg zum Kindertag und dem Maibaumaufstellen war die Wanderung die vierte Veranstaltung der Polditzer Heimatfreunde. Sie gehört zu den Touren die im Kalender des Sächsischen Wander- und Bergsteigervereins verankert sind. Im Kalender der Polditzer stehen für dieses Jahr noch zwei weitere Vorhaben. „Das Nächste ist gemeinsam mit der Kirchgemeinde am 17. September das Erntedankfest. Bei dem gibt es auch wieder den Marmeladenwettbewerb“, sagt Heinzmann. Zu dem werden selbst gekochte Marmeladen, Gelees und Chutneys zugelassen. Die Gläser können bis zum 16. September in der Gaststätte Zur alten Bäckerei oder am Vormittag des 16. in der Polditzer Kirche abgegeben werden. Dann wird dort der Vorraum für das Erntedankfest geschmückt. Verkostet werden die süßen Aufstriche von einer Jury und den Besuchern des Erntedankfestes. Wer deren Geschmack am meisten getroffen hat, kann sich auf attraktive Preise, wie Reise- oder Einkaufsgutscheine freuen. Die angerissenen Marmeladen werden mit den Erntedankgaben an soziale und karitative Einrichtungen, wie den Verein Seehaus Störmthal, einem Jugendstrafvollzug in freier Form, weitergegeben.

Bis zum Erntedankfest soll auch der Polditzer Heimatkalender für 2018 fertigstellt sein. „Auf dem sind diesmal die Kirchen der Region abgebildet“, sagt der Vereinsvorsitzende. Die 150 Exemplare werden erstmals im A3-Format hergestellt.

Den Jahresausklang bildet das Lichterfest, das für den Vorabend des ersten Advents, also den 2. Dezember geplant ist. Dazu gehört auch ein Backen im Backhaus.

