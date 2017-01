Leipzig plant die Wachablösung Ungewöhnlich deutlich formuliert der RB-Chef eine Kampfansage an den Münchner Serienmeister.

RB-Chef Oliver Mintzlaff sieht den FC Bayern als großes Vorbild. © dpa

Der Trainer hüstelt, beim Stürmer läuft die Nase. Der grippale Ausfall von Ralph Hasenhüttl und Timo Werner behindert etwas die Vorbereitungen der Leipziger Rasenballer auf das Top-Spiel am Samstag in Dortmund. Wobei der Begriff irreführend ist. Beide Teams trennen zwar nur zwei Tabellenplätze, aber schon elf Punkte. Dass sich der Aufsteiger am Saisonende für die Champions League qualifizieren wird, ist mehr als wahrscheinlich.

Das kommt selbst für die Verantwortlichen überraschend, langfristig möchte RB aber sogar am Thron von Bayern München rütteln. „In den nächsten fünf bis zehn Jahren wollen wir regelmäßig international spielen und natürlich auch deutscher Meister werden“, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff bei einem Kongress in Düsseldorf. Die Aussage ist prinzipiell nicht neu. Als Leipzig noch in der zweiten Liga kickte, nahm solche Formulierungen nur niemand richtig ernst. Jetzt allerdings, bei nur drei Punkten Rückstand auf den Branchenprimus, wird dies als Kampfansage interpretiert. „Wenn man Hochleistungssport betreibt, will man immer gewinnen. Und wenn man immer gewinnt, wird man irgendwann deutscher Meister“, erklärte der ehemalige Crossläufer Mintzlaff.

Noch sei der Rückstand zum FC Bayern riesig – und das in allen Belangen. Doch der ehemalige Puma-Manager ließ keinen Zweifel daran, dass man den Schritt für Schritt aufholen möchte. Der Kauf und der Ausbau des Stadions auf eine Kapazität von 57 000 Zuschauern ist bereits fest geplant. Noch wird ein Manager gesucht, der Sportdirektor Ralf Rangnick entlasten könnte. „Es ist aber nicht so einfach, jemanden zu finden, der mit Rangnick kompatibel ist“, meinte Mintzlaff. Eine öffentliche Spitze gegen den RB-Architekten ist beim Brauseklub höchst ungewöhnlich.

Wichtig sei, dass Rangnick sowie Hasenhüttl – beide haben Verträge bis 2019 – ihre Philosophie weiterentwickeln können und dem Klub treu bleiben, „Aber auch ohne Mintzlaff, Rangnick und Hasenhüttl wird Leipzig weiterexistieren“, so der 41-Jährige. Dies gilt fürs spielende Personal ebenso. Er rechnet fest damit, dass demnächst Abwerbeversuche starten werden, vor allem vom FC Bayern. Darauf habe ihn Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kürzlich bei einem Empfang angesprochen. „Unsere sportliche Führung hat ihre Hausaufgaben gemacht. Die meisten unserer Spieler haben langfristige Verträge, mit einigen verlängern wir gerade.“ Und im Übrigen, so fügte er mit einem spitzbübischen Lächeln an: „Wenn der Preis stimmt, sind wir nicht abgeneigt.“

Im Sommer muss der Kader erst einmal aufgestockt werden, sollte RB nächste Saison tatsächlich im Europacup spielen. „Aber wir werden finanziell keine verrückten Sachen machen“, betonte Mintzlaff. Stareinkäufe sind damit faktisch ausgeschlossen. „Wir holen dann vielleicht zwei Spieler mehr als sonst, weil wir zwei Zehner-Kader im Feldspielbereich brauchen“, erklärte Rangnick. Eine Grippe könnte ja auch mal grassieren. (sid/mit SZ/dk)

zur Startseite