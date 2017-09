Leipzig muss auf Keita verzichten

Naby Keita © dpa

RB Leipzig wird im Punktspiel beim FC Augsburg (20.30 Uhr/Sky) voraussichtlich auf die Abwehrspieler Lukas Klostermann und Dayot Upamecano verzichten. „Es gibt einige Spieler, die zuletzt ein bisschen viel gespielt haben, Upamecano ist ein bisschen durch. Ihn werde ich wahrscheinlich hier lassen, auch Klostermann. Es ist wichtig, frische Kräfte zu bringen“, sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl am Montag.

Naby Keita steht nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) nicht zur Verfügung. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wertete die Aktion des Offensivspielers gegen gegen Gladbachs Christoph Kramer als grobes Foulspiel. Ergebnis: drei Spiele Sperre.

Dafür steht der zuletzt gegen Gladbach geschonte Abwehrchef und Kapitän Willi Orban wieder in der Startelf. Auch Marcel Sabitzer und Marcel Halstenberg sind zurück im Kader. In Augsburg erwartet Hasenhüttl wie in der Vorsaison ein kampfbetontes Spiel. „Wo wir hinfahren ist es hitzig, der Gegner wird alles versuchen, gegen uns was mitzunehmen. Es wird wieder eine Mammutaufgabe“, meinte der 50-Jährige. (dpa/fsc)

