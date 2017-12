Leipzig-Fan stirbt nach CL-Spiel

Während des Spiels zwischen RB Leipzig und Besiktas Istanbul brach ein Zuschauer im Stadion zusammen. © dpa

Leipzig. Nach dem Champions-League-Gruppenspiel von RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul ist ein 73 Jahre alter Zuschauer gestorben. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der Mann sei während der Partie am Mittwochabend im Stadion zusammengebrochen und später im Krankenhaus an Herzversagen gestorben. „Unser tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid gehört den Angehörigen des Verstorbenen, denen wir alle Kraft wünschen“, schrieb RB bei Twitter. (dpa)

Unser tiefes Mitgefühl und aufrichtiges Beileid gehört den Angehörigen des Verstorbenen, denen wir alle Kraft wünschen. https://t.co/axFUcrKyxi — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 7. Dezember 2017

