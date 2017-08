Leinen und mehr Die 22. Leinentage in Rammenau zogen am Wochenende Tausende Besucher an. Nicht nur aus der Oberlausitz.

Philipp Hauff und Melanie N. Wolf am Stand der Firma Ananda Naturmode. © carmen schumann

Menschen, die sich gern schön und auch etwas ausgefallen kleiden wollen, haben den Termin fest in ihrem Kalender angekreuzt. Am letzten August-Wochenende rufen die Internationalen Leinentage nach Rammenau und viele, viele strömen herbei. Die ersten motorisierten Besucher musten sich am Sonnabendvormittag in eine Warteschlange einreihen, die durch das ganze Dorf reichte.

Auf dem Areal rund um das Barockschloss hatten diesmal rund 200 Händler aus nah und fern ihre Stände aufgebaut. Sie präsentierten eine große Vielfalt an Erzeugnissen rund um das Material Leinen, das sich steigender Beliebtheit erfreut. Denn in Zeiten, da die Menschen zunehmend unter Allergien leiden, die unter anderem durch zu viel Chemie in der Bekleidung hervorgerufen werden, wenden sich viele wieder den Naturmaterialien zu.

Die Hersteller tragen dem Rechnung, indem sie viele pfiffige Mode-Ideen umsetzen. Und auch dem Thema Recycling kommt große Bedeutung zu. Einige Hersteller zeigen, wie man aus unverwüstlichen Materialien etwas Schönes und Neues entstehen lassen kann.

Den Besuchern der Leinentage präsentierten sich auch Floristen, Hutmacher, Seiler und Vertreter zahlreicher anderer Gewerke, deren Erzeugnisse Herz und Seele erfreuten und dem Trend „Zurück zur Natur“ entsprechen.

zur Startseite