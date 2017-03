Leinen los für die Nixe Ab sofort fährt sie wieder über die Elbe – die Strehlaer Fähre.

Der 61-jährige Hans-Joachim Schubert ist seit 25 Jahren Fährmann auf dem Strehlaer Schiff. © Sebastian Schultz

Nur noch den Anlegersteg an die Wasserhöhe anpassen, dann kann’s losgehen. Pünktlich ist am 1. März die Strehlaer Elbfähre Nixe in die diesjährige Saison gestartet. Große Reparaturen musste das kleine Schiff nicht über sich ergehen lassen, heißt es von der Stadt als Eigentümerin.

Fährmann Hans-Joachim Schubert und seine Kollegen schippern ab sofort bis zum Herbst wieder die Gäste über die Elbe. Für den 61-Jährigen steht im Mai übrigens ein Jubiläum an: 25 Jahre ist er dann als Fährmann unterwegs. Die Nixe verkehrt im März montags bis freitags von 6 bis 18.30 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. Eine Einzelfahrt kostet einen Euro, Kinder sowie Hunde zahlen 70 Cent. (SZ)

Den vollständigen Gebührenüberblick für die Fährnutzung gibt’s unter „Ortsrecht“ auf www.strehla.de.

