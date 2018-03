Leidenschaftlich aber fair

Fair spielen – das war das Motto gestern auf den drei Soccer-Feldern. Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Hoyerswerda. Zehn mal 15 Meter groß waren die Spielfelder, auf denen es gestern in der Sporthalle der Christlichen Schule Johanneum richtig zur Sache ging. Bei der Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour, die erstmals in Hoyerswerda Station machte, hatte jedes Team pro Spiel nur drei Minuten Zeit, um zu Toren zu kommen. Da kamen auch Marvin, Louis und und Johannes aus der Gastgeberschule ordentlich ins Schwitzen. Und noch dazu sollte alles möglichst ohne Fouls abgehen. „Ich finde es cool, dass man darauf besonderen Wert legt“, sagte Marvin Berger zum Motto der Veranstaltung.

Vom sechsjährigen Grundschüler bis zum Erwachsenen waren gestern zahlreiche Kicker dabei. Allein das Johanneum stellte rund 30 Teams. Jeder weiß: Fußball ist mit Emotionen verbunden. Doch die Ergebnisse waren am Ende zweitrangig. Selbst Schüler, die gerne mal über die Strenge schlagen, zeigten eindrucksvoll, wie das Spiel mit- und gegeneinander auch anders funktionieren kann. Vor jeder Partie hat jedes Team sechs Fairplay-Punkte. Wer foult, bekommt zwei Punkte abgezogen, wer sein eigenes Foul anzeigt, nur einen. Punktabzug gibt es, wer das „Shakehands“ verweigert. Bei null Punkten ist das Spiel verloren – völlig egal, ob man da gerade geführt hat oder nicht.

Das sportpädagogische Konzept wurde gestern begleitet durch Workshops zum Thema. Eine gelungene Veranstaltung befand der verantwortliche Johanneums-Sportlehrer Andreas Hompesch. „Da steckt Engagement und Leidenschaft dahinter“. In der Halle war der Kreissportbund mit einer großen Fußball-Darts-Wand und die Soccer-Tour-Veranstalter hatten Lego-Steine mit. Darauf konnte jeder Spieler seinen Namen kleben und was er mit Fairplay verbindet. Also waren da Wörter wie Rücksicht, Zusammenhalt und Gerechtigkeit zu lesen. Die besten und fairsten Teams dürfen nun zum Landesfinale. Im Juli lockt das Bundesfinale auf Rügen. Der Lego-Turm, auch mit den Fair-Play-Botschaften aus Hoyerswerda, soll dann drei Meter hoch sein.

