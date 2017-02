Leichthletik-DM kommt nach Zittau Für die deutschen Meisterschaften der Senioren in der Leichtathletik in Zittau werden jetzt wieder Helfer gesucht.

So sah es bei der Eröffnung der Senioren-Leichtathletik-EM auf dem Zittauer Markt 2012 aus. In der Stadt hoffen die Beteiligten auf eine ähnliche Begeisterung. © Rafael Sampedro

Zittau. Deutschlands beste Leichtathletik-Senioren kämpfen im Sommer im Weinauparkstadion um Medaillen. Nach 2015 ist Zittau erneut Gastgeber der deutschen Senioren-Meisterschaften der Leichtathletik. Die finden vom 30. Juni bis zum 2. Juli statt.

Ein Flyer unter dem Motto „…das Weinaustadion ruft“ ist bereits erarbeitet. „Der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) und die HSG Turbine Zittau werden dann etwa 1 200 Aktive, Trainer und Betreuer begrüßen“, berichtet Anke Zenker-Hoffmann. Sie ist für die Pressearbeit im Organisationsteam zuständig.

In der Leichtathletik kann man ab 35 Jahren bei den Senioren starten. Bei den Meisterschaften in Zittau stehen die klassischen Disziplinen im Programm. Dazu gehören die 100- bis 5 000-Meter-Läufe, die 80 bis 400 Meter Hürdenläufe sowie die 4x100-Meter-Staffeln. Hinzu kommen die Disziplinen Hoch-, Stabhoch-, Weit- und Dreisprung, Kugelstoßen, Diskus-, Hammer- und Speerwerfen. Die Disziplinen werden in fast allen Altersklassen bei den Damen und Herren von 35 bis 85 beziehungsweise 90 Jahren ausgetragen.

Um möglichst viele Zuschauer ins Stadion zu locken, überlegt das Organisationsteam gemeinsam mit der Stadt Zittau gerade über Möglichkeiten für ein familienfreundliches Programm am Rande des Wettkampfes. Das ist gleichermaßen für Aktive, Begleitpersonen und Zuschauer gedacht. Vorschläge nimmt die HSG oder die Stadt gern entgegen.

Ähnlich wie bei der Senioren-Leichtathletik-EM 2012 in Zittau werden jetzt ehrenamtliche Helfer für Organisation, Logistik, Akkreditierung, Ablauf, Siegerehrung und Medien gesucht. „Sie sind ein zentraler Bestandteil dieser großen Sportveranstaltung und tragen wesentlich zum Gelingen bei“, schildert Anke Zenker-Hoffmann. Die Helfer sind Ansprechpartner und übernehmen wichtige Funktionen im Wettkampfablauf. (SZ/hg)

zur Startseite