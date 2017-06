Judo Leichtgewichte fehlen Der Döbelner SC hat die unteren Gewichtsklassen nicht besetzt. Das will Trainer Mathias Conrad für die nächste Saison ändern.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Judoka des Döbelner SC erkämpften sich in der Landesliga den zweiten Platz. Obwohl genügend Kämpfer auf dem Foto zu sehen sind, ist das Team nicht komplett. © Dietmar Thomas Die Judoka des Döbelner SC erkämpften sich in der Landesliga den zweiten Platz. Obwohl genügend Kämpfer auf dem Foto zu sehen sind, ist das Team nicht komplett.

Georg Ernst (rechts) setzte sich gegen den Radeberger Jens Görner durch.

Die Verbandsliga ist das Ziel, doch in diesem Jahr hat es mit dem Aufstieg für die Judoka des Döbelner SC noch nicht geklappt. Zwar gewannen sie beim Heimturnier beide Kämpfe, doch an Tabellenführer JSV Rammenau kamen die Schützlinge von Trainer Mathias Conrad nicht mehr vorbei. „Wir haben den zweiten Platz in der Landesliga aus dem Vorjahr bestätigt, das ist schon eine gute Leistung“, sagt Conrad.

Er weiß aber auch, dass unter Umständen mehr drin gewesen wäre. Denn die Döbelner hatten in dieser Saison mit einem Handicap zu kämpfen. Sie konnten die beiden unteren Gewichtsklassen bis 60 und bis 66 Kilogramm nicht besetzen. Deshalb gingen die Punkte in diesen Kämpfen jeweils an die Gegner. „Wir sind praktisch mit einem 0:2-Rückstand in jedes Gefecht gegangen“, so der Trainer. Bei sieben Kämpfen pro Auseinandersetzung ist dieser Rückstand durchaus aufzuholen. Und in drei der vier Duelle hat das auch funktioniert. Gegen den BC Radeberg konnten sich die Döbelner zweimal durchsetzen, gegen den JSV Rammenau einmal. Weil die Rammenauer beim ersten Turnier aber deutlich mit 5:2 gegen den DSC gewonnen hatten und in Döbeln nur knapp 3:4 verloren, holten sie sich den Titel und steigen in die Verbandsliga auf.

Für die nächste Saison hofft Mathias Conrad, dass sich in zweifacher Hinsicht etwas bessert. Zunächst wünscht er sich eine Landesliga, in der nicht nur drei Mannschaften kämpfen. „Im vergangenen Jahr waren es wenigstens fünf Teams. Es wäre schön, wenn in der nächsten Saison eine ähnliche Zahl zustande käme“, so Conrad. Er setzt darauf, dass es im Judoverband Umstrukturierungen geben soll und dadurch die Zahl der Vereine in der Landesliga wieder steigt.

Das zweite und für den Döbelner SC viel wichtigere Problem ist die Besetzung der unteren Gewichtsklassen. Für die Limits bis 73, bis 81, bis 90, bis 100 und über 100 Kilogramm stehen den Döbelnern genügend Kämpfer zur Verfügung. „Zu unserem Team gehören 13 Judoka, dennoch fehlen uns die Leichtgewichte“, so Conrad. Abhilfe ist schon in Sicht, denn aus den eigenen Reihen rücken Judoka in den unteren Gewichtsklassen aus dem Nachwuchsbereich nach. Ab einem Alter von 16 Jahren ist man bei den Männern startberechtigt. Dennoch will der erfahrene Trainer die jungen Talente nicht gleich „verheizen“, wie er sagt. Deshalb setzt er auch auf die kurzfristige Hilfe größerer Vereine. So könnte sein Sohn Hannes, der beim Judoclub Leipzig aktiv ist, anfragen, ob Kämpfer der unteren Gewichtsklassen für den Döbelner SC als Gaststarter ins Rennen gehen. „Wir müssen das Problem lösen. Spätestens in der Verbandsliga kostet es Strafgeld, wenn eine Gewichtsklasse nicht besetzt ist“, so Conrad.

