Leichtflugzeug muss notlanden Bei dem UL-Flieger fiel plötzlich der Motor aus. Die Maschine ging auf einer Wiese nieder. Das und mehr im aktuellen Polizeibericht.

© dpa

Kritische Situation am Freitagnachmittag in Nardt. Bei einem Ultraleichtflugzeug vom Typ P 92 Echo fiel während des Reisefluges aus bisher unbekannter Ursache der Motor aus. Durch die Beschaffenheit des Flugzeuges konnte in den Gleitflug übergegangen werden. Jedoch verlor die Maschine schnell an Höhe und landete außerhalb der Start- und Landebahn des Flugplatzes Nardt auf einer Wiese neben der B 96 not. Der 74-jährige Pilot blieb unverletzt, teilte die Polizei mit. Die rechte Tragfläche und das Fahrwerk des Leichtflugzeuges wurden beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Gestartet war das Flugzeug ebenfalls in Nardt. (szo)

Polizeibericht vom 17. Dezember zurück 1 von 3 weiter Autos aufgebrochen Bautzen. In der Nacht zu Freitag sind in Bautzen zwei Autos aufgebrochen worden. Aus einem in der Lotzestraße geparkten Pkw stahlen die Täter ein Autoradio der Marke „Clarion“. Schaden: insgesamt etwa 80 Euro. Aus einem Auto in der Jägerstraße wurde aus einem Koffer eine Bohrmaschine der Marke „Makita“ entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf etwa 150 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Einbruch in Tankstelle Kamenz. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Tankstelle im Kamenzer Ortsteil Liebenau eingebrochen. Sie zerstörten ein Fenster und gelangten so über die Werkstatt in das Lager und Büro des Objektes. Die Räumlichkeiten wurden komplett durchsucht. Der Diebstahlschaden ist derzeit unbekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Unter Drogen am Steuer Lauta. Beiner Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag in Lauta reagierte bei einem 31-jährigen Mazda-Fahrer ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine. Bei der näheren Nachschau im Auto des Mannes fanden die Polizisten einen Teleskopschlagstock und eine geladene Schreckschusspistole mitsamt Magazin und Platzpatronen. Fahrer erwarten jetzt Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

zur Startseite