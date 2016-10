Leichtes Spiel für Diebe

Handtasche gestohlen Kamenz. Diebe haben einer Frau am Montagvormittag die Handtasche gestohlen. Nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Uferstraße hatte die 79-Jährige ihre Handtasche in ihr Auto gelegt. Ohne das Fahrzeug zu verschließen, brachte sie dann den Einkaufswagen zurück. Ein Dieb hatte das offenbar beobachtet, denn als die Frau nach wenigen Augenblicken wieder zum Auto kam, war die Handtasche verschwunden. Mit ihr fehlten nun auch Ausweisdokumente, persönliche Unterlagen sowie mehrere hundert Euro Bargeld.

Bei Unfall verletzt Radeberg. In Radeberg sind am Montagmorgen auf der Kreuzung Rathenaustraße und Dr.-Albert-Dietze-Straße ein Auto und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Die 34-jährige VW-Fahrerin hatte die Seniorin beim Abbiegen offenbar übersehen. Die 60-Jährige verletzte sich bei der Kollision am Kopf, sie trug keinen Helm.

Diesel abgezapft Weißenberg. In der Nacht zu Montag haben sich Diebe auf dem Autobahn-Rastplatz „Löbauer Wasser“ bei Weißenberg an dem Tank eines Sattelzugs zu schaffen gemacht. Die Täter zapften etwa 600 Liter Diesel aus der DAF-Zugmaschine. Der 49-jährige Fahrer hatte seine Ruhezeit wahrgenommen und den Schaden erst am Morgen bemerkt. Den Stehlschaden bezifferte der Fahrer auf etwa 660 Euro.

Asylbewerber abgeschoben Bischofswerda. In der Nacht zu Dienstag haben Streifen des Einsatzzuges der Polizeidirektion Görlitz in Amtshilfe für die Landesdirektion Sachsen fünf Asylsuchende aus Bischofswerda abgeholt und nach Chemnitz gefahren. Es handelte sich um einen Mann (54), zwei Frauen (42 und 55) und zwei elfjährige Jungen. Die abgelehnten Asylbewerber albanischer Nationalität hatten Deutschland bisher nicht freiwillig verlassen. Sie wurden mit einem Sammeltransport zum Hamburger Flughafen gebracht. Von dort starteten sie zusammen mit anderen abgelehnten Asylbewerbern mit einem Charterflug nach Belgrad.

Zu viel Gemüse geladen Bautzen. Zuviel Chicorée hatte ein Transporter-Fahrer geladen, den die Polizei in der Nacht zu Dienstag auf der A 4 bei Bautzen kontrolliert hat. Das Fahrzeug war etwa zwei Tonnen schwerer als erlaubt. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, bis das Gemüse entsprechend umgeladen wurde.

Wildschutzzaun durchbrochen Salzenforst. Ein Unfall hat sich am Montagmorgen auf der A 4 ereignet. Ein 33-Jähriger kam mit seinem Volkswagen nahe der Anschlussstelle Salzenforst aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach einen Wildschutzzaun und kam dann zum Stehen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. An Pkw und Zaun entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5 000 Euro

WC-Module mitgenommen Kamenz. Am vergangenen Wochenende waren Diebe auf einer Baustelle am Haselweg in Kamenz am Werk. Von dem Rohbau stahlen sie drei WC-Module und einen Luftdruckschlauch samt Spritze. Der Schaden wurde mit rund 850 Euro beziffert.

Kompressoranhänger gestohlen Kirschau. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Diebe in Kirschau einen Kompressoranhänger gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Kaeser M 30 mit dem amtlichen Kennzeichen BZ-ST 104 stand auf einem nicht umzäunten Areal an der Mühlstraße. Der fahrbare Verdichter war neun Jahre alt und etwa 3 500 Euro wert.