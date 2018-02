Leichtes Spiel für den Bagger Am ehemaligen Erbgericht an der Hauptstraße in Ottendorf können sich die Abrissexperten austoben. Sie kommen schnell voran.

Viel Staub aufgewirbelt haben die Experten der Abrissfirma im Sebnitzer Ortsteil Ottendorf. Sie reißen das ehemalige Erbgericht an der Hauptstraße ab, bevor es in sich zusammenfällt. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Vor reichlich sieben Jahren stürzten Teile des Daches des ehemaligen Erbgerichtes von Ottendorf ein. Die Einwohner, damals noch der Gemeinde Kirnitzschtal zugehörig, schlugen Alarm. Es verging fast keine Ratssitzung, ohne dass der heutige Ortsvorsteher Dominique Weidensdörfer an den damaligen Bürgermeister Robert Läsker appellierte, etwas zu unternehmen. Denn nicht nur das Dach begann einzustürzen, auch der Giebel neigte sich gefährlich nach außen. Und genau darunter befinden sich ein Fußweg und eine Bushaltestelle. Das leerstehende Gebäude wurde mehr und mehr zur Gefahr für die Anwohner. Mehrmals wurde der letzte Eigentümer angeschrieben. Allein er kümmerte sich nicht mehr darum. Die Gemeinde Kirnitzschtal ließ damals noch eine Notsicherung vornehmen. Diese wurde nach der Eingemeindung von der Stadt Sebnitz verstärkt. Die Gefahr konnte indessen nie ganz gebannt werden, und es schien eine Frage der Zeit, bis die maroden Mauern zusammenfallen. 2017 gelang der entscheidende Durchbruch. Durch offene Zahlungen an den Abwasserzweckverband wurde die Zwangsversteigerung eingeleitet. Die Stadt kaufte die Immobilie auf. Im Herbst letzten Jahres dann die Erfolgsmeldung: Dem Abriss stehe nichts mehr im Wege. Vor wenigen Tagen rückte der Bagger an. Der Abriss kostet rund 67 000 Euro. Sind die Arbeiten dort abgeschlossen, dürften die Ottendorfer aufatmen können. Eine Gefahr für sie ist gebannt. Die Stadt Sebnitz konnte in Ottendorf wie in Mittelndorf agieren. Dort wurde der alte Gasthof ebenfalls durch den Abwasserzweckverband zur Zwangsversteigerung gebracht, dann aufgekauft und letztlich abgerissen.

