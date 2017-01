Leichtes Geburtenplus Über 200 Zittauer Babys haben 2016 das Licht der Welt erblickt. Zwei von ihnen bekamen sogar vier Vornamen.

Es sind mehr Kinder geboren worden als im Vorjahr: 2016 haben 201 Zittauer das Licht der Welt erblickt. Das teilte Rathaussprecher Kai Grebasch auf SZ-Anfrage mit. Im Jahr zuvor waren es 198, 2014 aber 244. Die Geburtenrate pendelt bereits seit Jahren um die 200er Marke.

Bei den Vornamen der Mädchen und Jungen hat sich nicht viel geändert. Sophie und Ben führten auch 2015 die Hitliste an. Laut Grebasch haben 2016 14 Zittauer Kinder drei Vornamen bekommen, zwei sogar vier. „Besonders lange Vornamen haben wir nicht, eher Doppelnamen, also mit Bindestrich, die dann in einem gesprochen lang sind, zum Beispiel Anastacia-Sophie“, so der Rathaussprecher.

Die Zahl der Eheschließungen ist dagegen zurückgegangen. Im vergangenen Jahr gaben sich 152 Zittauer Paare das Ja-Wort, 2015 waren es 176. Außergewöhnliche Hochzeiten waren nicht dabei, allerdings trauten sich auch 2016 wieder ältere Zittauer um die 70 Jahre. Verpartnerungen gab es 2016 gar nicht. „Fürs nächste Jahr haben wir allerdings schon zwei Vormerke“, so Grebasch. Die meisten Ehen wurden im Juni und Juli geschlossen.

