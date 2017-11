Leichtes Bevölkerungsplus in Zittau Die niedrigere Asylbewerber-Zahl schlägt trotzdem auf die Einwohner-Statistik durch.

Am stärksten ist die Kernstadt gewachsen © Wolfgang Wittchen

Zwischen zweitem und drittem Quartal dieses Jahres ist die Zahl der Zittauer leicht gestiegen: Am 30. September lebten nach Angaben der Stadtverwaltung 26728 Einwohner in Zittau und damit sieben mehr als drei Monate zuvor. Am stärksten ist die Kernstadt gewachsen. Gewinne verzeichnen auch die Ortsteile Eichgraben, Hartau, Drausendorf und Wittgendorf.

Die Ursachen für den positiven Trend sind nicht ganz klar, denn die Zahl der Sterbefälle bleibt deutlich höher als die der Geburten. Dafür ziehen weiterhin mehr Menschen nach Zittau als weg. „Ich würde mich sehr freuen, wenn die zahlreichen Anstrengungen unseres Stadtmarketings und unserer Wirtschaftsförderung zusammen mit starken Partnern wie dem Naturpark Zittauer Gebirge, der SOEG, den Hochschulen, unseren Wirtschaftsunternehmen und den vielen Akteuren, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann, für diesen Erfolg verantwortlich wären“, teilte Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) dazu auf Anfrage mit. „Aber bevor wir einen Trend daraus ableiten, sollten wir lieber noch ein zwei Jahre ins Land gehen lassen, um zu sehen, ob sich die Entwicklung verstetigt.“

Im Vergleich zum Jahresanfang 2016 ist die Einwohnergröße stabil geblieben, zum Anfang 2017 leicht gesunken. Ein Grund dafür dürfte sein, dass sich die Zahl der Asylbewerber inzwischen halbiert hat. Das Jahr 2016 war das erste seit der Wende, in dem Zittau wieder gewachsen war.

Die Zahlen stammen vom Einwohneramt der Stadt, die offizielle gibt das Statische Landesamt heraus. Sie liegen insgesamt niedriger und für den Vergleichszeitraum in diesem Jahr noch nicht vor.

