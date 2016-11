Leichter Sieg auf schwerem Boden Michael Cadeddu holt Dresdens Herbstpreis und als bester Jockey auch das silberne Hufeisen.

Kleiner Mann für große Wettbewerbe: Michael Cadeddu gewinnt auf Iraklion das letzte deutsche Listenrennen des Jahres. © Matthias Rietschel

Er ist der Mann des Jahres auf der Dresdner Galoppbahn. Michael Cadeddu hat am Mittwoch das bundesweit letzte Listenrennen der Saison gewonnen. Er führte Iraklion im mit 25 000 Euro dotierten Herbstpreis über 2 200 Meter zu einem starken Erfolg auf weichem Boden. „Der Hengst ist ein Steher“, sagte der Italiener, der zwar nicht so häufig in Seidnitz startete, aber in den bedeutenden Wettbewerben siegte. „Ein Pferd macht den Reiter gut – nicht umgekehrt.“ Er lieferte allerdings auch das passende Rennen ab und vertraute auf die Endgeschwindigkeit von Iraklion, der mit einer tollen kämpferischen Leistung zu einem sicheren Sieg spurtete.

Der 29-Jährige holte sich bei der Schlammschlacht vor 7 248 Zuschauern mit seinem achten Jahreserfolg in Seidnitz auch das silberne Hufeisen als erfolgreichster Jockey. „Mein zweites nach 2014“, sagte er mit dreckverschmiertem Gesicht. „Damals stand es auf Holz.“ Jetzt thront es auf Sandstein – samt Plakette mit seinem eingravierten Namen. Cadeddu setzt die Saison im Winterhalbjahr auf den Sandbahnen in Dortmund und Neuss fort. Um ein Engagement im Ausland, beispielsweise in Bahrain oder Katar, kümmerte er sich nicht. Cadeddu wollte lieber unbedingt beim Halali auf Gras in Dresden reiten. Er bereute es nicht und kommt 2017 wieder.

