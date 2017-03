Leiche in abgebranntem Haus gefunden Nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Ebenheit bei Königstein wurde am Donnerstag eine Leiche im Erdgeschoss entdeckt. Handelt es sich um den 65-jährigen Bewohner?

Das Haus brannte komplett nieder. © Marko Förster

Am Donnerstagmittag hat die Polizei in dem abgebrannten Wohnhaus im Königsteiner Ortsteil Ebenheit eine Leiche entdeckt, bestätigt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Am Mittwoch, dem 1. März war gegen 21.40 Uhr ein Feuer in dem Wohnhaus ausgebrochen. Der 65-jährige Bewohner galt seitdem als vermisst. Ob es sich bei der Leiche um ihn handelt, konnte die Polizei noch nicht bestätigen, da die Identifikation noch nicht abgeschlossen ist. Einsatzkräfte vor Ort gehen aber davon aus, dass es sich um den 65-Jährigen handelt.

Das Feuer zerstörte das komplette Gebäude. Nachbarn hatten zuvor Rauch und Feuer in dem Haus bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch den Wind und das Löschwasser, das erst über einen 300 Meter langen Schlauch zum Haus gepumpt werden musste. Zudem wurde in dem Haus wohl viel Holz und Unrat gelagert.

Im Einsatz waren rund 70 Kameraden Wehren aus Waltersdorf, Porschdorf, Königstein, Bad Schandau, Prossen, Sebnitz, Rathmannsdorf und Pirna. Bei der Suche nach dem Mann kamen Spürhunde zum Einsatz. Allerdings konnten die Einsatzkräfte das Haus erst am Morgen betreten, da bis dahin noch Glutnester gelöscht wurden. (mf)

