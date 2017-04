Leiche im Tharandter Wald gefunden In einem Waldstück bei Dorfhain wurde am Montagabend ein Toter entdeckt. Handelt es sich um den Iraker, der vorm Netto in Arnsdorf gefesselt worden war?

In einem Teilstück des Tharandter Wald wurde am Montag ein Leichnam gefunden. Es handelt sich wahrscheinlich um einen 21-jährigen Iraker, der in den Vorfall am Arnsdorfer Netto verwickelt war. © Symbolfoto/ Karl-Ludwig Oberthuer

In einem Waldstück bei Dorfhain hat am Montagabend ein Jagdpächter einen männlichen Leichnam gefunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft aus Dresden gemeinsam melden.

Der Tote trug eine Aufenthaltsgestattung bei sich, die auf einen 21-jähriger Iraker ausgestellt war. Am Mittwoch erfolgte die Obduktion des Toten. Sie ergab Unterkühlung als Todesursache. Der genaue Todeszeitpunkt konnte nicht festgestellt werden, am ehesten kann er auf Januar 2017 eingegrenzt werden.

Es wurden keine Anzeichen auf eine äußere Gewalteinwirkung festgestellt. Aufgrund des Verwesungsgrades der Leiche war eine genaue Identifizierung des Mannes vor Ort nicht möglich. Mithilfe eines DNA-Abgleichs wird nun die zweifelsfreie Identifizierung des 21-jährigen irakischen Staatsbürgers erfolgen. Das Ergebnis steht gegenwärtig noch aus.

Der junge Iraker, auf den die Aufenthaltsgestattung ausgestellt war, wurde im vergangenen Mai durch eine Streife der Polizeidirektion Görlitz auf dem Parkplatz eines Arnsdorfer Netto-Marktes an einem Baum gefesselt aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft Görlitz hatte dazu im vergangenen Dezember Folgendes mitgeteilt:

„Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat die Ermittlungen gegen vier deutsche Staatsangehörige im Alter von 29 bis 56 Jahren abgeschlossen und Anklage erhoben. Den Angeschuldigten wird vorgeworfen, am 21. Mai 2016, gegen 18.50 Uhr, gegen einen irakischen Staatsangehörigen, welcher sich im Netto-Markt in Arnsdorf aufhielt, gewalttätig vorgegangen zu sein, indem sie den Geschädigten ergriffen und gegen seinen Willen aus dem Markt zerrten. Vor dem Markt soll der Geschädigte sodann mittels eines Kabelbinders von ihnen

Anschließend, so der Vorwurf, ergriffen die Angeschuldigten dessen Arme, bogen diese um einen der dortigen Bäume nach hinten und fesselten anschließend erneut die Hände des Zeugen mittels eines Kabelbinders.gefesselt und zu Boden gedrückt worden sein. Den Angeschuldigten wird Freiheitsberaubung vorgeworfen“

Die Verhandlung am Amtsgericht Kamenz gegen die vier Angeklagten sollte am kommenden Montag am Amtsgericht Kamenz beginnen. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Dresdner Mordkommission hat die polizeilichen Ermittlungen nach dem Auffinden des Leichnams übernommen. (szo)

zur Startseite