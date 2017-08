Leiche bei Girbigsdorf gefunden Landwirte haben die tote Person nahe eines Feldes entdeckt. Nun ermittelt die Polizei.

Symbolbild © dpa

Girbigsdorf. Landwirte haben am bereits am Dienstag vergangener Woche, also am 15. August, bei ihrer Arbeit in der Nähe eines Feldes bei Girbigsdorf eine tote Person gefunden. Das bestätigt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, der SZ auf jetzt Nachfrage.

„Der Verwesungsprozess der Leiche war bereits deutlich fortgeschritten“, erklärt Knaup. Daher falle es schwer, die verstorbene Person zu identifizieren. Das versuche der Rechtsmediziner derzeit. Wie lange die Person dort lag, lasse sich ebenfalls noch nicht abschätzen. „Die Ermittlungen laufen“, so Knaup. (szo/mrc)

zur Startseite