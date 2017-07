Lehrvorführung der Polizei Was ernst aussieht, ist es in diesem Fall nicht. Meißner Beamte geben Einblicke die Arbeit eines Gesetzeshüters. Die jungen Zuschauer kommen aus Israel.

Die Szenerie ist gestellt - als Lehrvorführung. © Claudia Hübschmann

Beamte vom Polizeirevier Meißen ziehen am Wellenspiel einen Betrunkenen aus dem Verkehr, der gerade einen Unfall gebaut hat. Was ernst aussieht, ist es in diesem Fall nicht. Die Szenerie ist gestellt. Nicht einfach so, sondern mit dem Ziel, Jugendlichen zwischen 16 und 17 Jahren die Arbeit der Gesetzeshüter näher zu bringen. 14 Mädchen und Jungen sind am Dienstagmorgen in Meißen zu Gast. Sie kommen aus Israel und gehören zu der jüdischen Organisation „Kinder- und Jugend-alijah“. Diese setzt sich für benachteiligte Jugendliche in Israel ein und betreibt dort mehrere Jugenddörfer. Einige der jungen Männer und Frauen wollen später selbst in den Polizeidienst. Am Abend wurde der Einsatz am Wellenspiel im Meißner Amtsgericht ausgewertet. Noch bis Ende der Woche werden die jüdischen Gäste Ausflüge – etwa in die Synagoge nach Dresden – unternehmen. Untergebracht sind sie in der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung. (SZ/mhe)

